Libreria Mannaggia: presentazione del libro "Spostamenti" di Carlo Sperduti

Nel magico mondo della libreria Mannaggia di via Cartolari, giovedì 18 aprile, verrà presentato “Spostamenti” l’ultima fatica letteraria di Carlo Sperduti, scrittore poliedrico che si distingue nel panorama letterario contemporaneo.

La raccolta di racconti, edita da Tic edizioni, è un viaggio attraverso la prosa breve, un genere che Sperduti padroneggia con maestria tessendo trame che sfuggono alle definizioni e invitano il lettore a un’esplorazione senza fine.

Con riferimenti ai grandi Wilcock e Manganelli, Sperduti propone un'opera che è al contempo un omaggio e una rivoluzione, un gioco di specchi letterari che riflette la complessità dell’esistenza umana.

L’evento vedrà la partecipazione di Chiara Bacoccoli e Niccolò Brunelli, che accompagneranno l’autore in una serata di letture e discussioni.



L'autore

Carlo Sperduti è nato a Roma nel 1984 e vive a Perugia, dove scrive e fa il libraio. È autore di prose, racconti, microfinzioni e romanzi per numerose case editrici indipendenti.

Il suo ultimo libro, edito da Tic Edizioni, è "Spostamenti" (2024). Con pièdimosca edizioni ha invece pubblicato "Le regole di questi mondi" (2022), "Deriva" (2021), "Le cose inutili" (2020) e la fiaba dislessica "Un tebbirile intanchesimo", illustrata da Resli Tale (2023). Per pièdimosca, dal 2022, è anche dirottatore della collana a margine glossa, interamente dedicata alle prose brevissime. Suoi testi sono apparsi in antologie e riviste cartacee e online tra cui Cadillac Magazine, Costola, L’inquieto, Quaderni del Collage de ’Pataphysique, settepagine, Squadernauti, Il cucchiaio nell’orecchio, La morte per acqua, Pastrengo, Sulla quarta corda, Slowforward, gammm, l’immaginazione. Nel 2023 ha fondato la casa editrice déclic.