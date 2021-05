Perugia 1416, un'edizione tra reale e web: è il “MedievalWeb”. Cucina, cortometraggi, storia e docufilm su Braccio

Sarà ancora un’edizione “ibrida” quella di Perugia 1416 in programma dal 3 al 6 Giugno, che non rinuncia comunque ad esserci per tutta la cittadinanza perugina, sia con alcuni momenti in presenza - rigorosamente in sicurezza - sia con tanti appuntamenti online. Non a caso, il sottotitolo dell’edizione 2021 è “MedievalWeb”.

VIDEO Palio Perugia, la presidente Severini: "Un'edizione tra reale e virtuale: la sfida a colpi di cortometraggi storici"

Nella conferenza stampa di presentazione del programma della sfida tra gli antichi rioni della città di Perugia, quello che è emerso nelle parole della presidente Teresa Severini, è la volontà di essere presenti per tutta la cittadinanza, anche per i bambini, ai quali saranno dedicati i racconti medievali dell’attore cantastorie Mirko Revoyera; ma non mancheranno poi le ricette medievali con tanto di show cooking dello chef Giovanni da Montemalbe, così come il concerto di musica medievale dei Trobadores e la mostra fotografica Altera Effigies, che immortala il “dietro le quinte” dei rioni in costume; mostra visibile sia dal vivo che on line e con tanto di messa in vendita delle immagini esposte, per raccogliere fondi a scopo benefico. E la sfida tra i rioni, cuore pulsante della manifestazione Perugia 1416? Sarà una sfida cinematografica, a colpi di cortometraggi, affidati alle cure del coordinatore artistico dell’edizione, Stefano Venarucci.

VIDEO Palio Perugia ed eventi, l'assessore Varasano: "Non solo virtuale, ma anche ritorno in presenza: ecco come"

“La pandemia è stata in realtà un’opportunità - ha affermato Venarucci - perché ho notato tra gli abitanti dei rioni un impegno e una volontà, tutti si sono organizzati e hanno impegnato risorse per girare i cortometraggi”. La visione dei filmati avverrà il 5 Giugno alle 17.30 nella Sala dei Notari (e naturalmente contemporaneamente in streaming, sui vari canali social legati all’evento), quando verranno decretati i vincitori per verdetto della giuria. Anche la solenne consegna delle chiavi della città a Braccio Fortebracci, nella splendida cornice della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sarà fruibile in presenza a posti contingentati.

Non mancherà comunque il momento della rievocazione storica, ma il Palio, così come lo scorso anno, non sarà disputato: "i Rionali - spiega Teresa Severini - hanno deciso, di comune accordo, di non organizzare i giochi di sfida, neppure a porte chiuse, né rimandandoli a settembre, e nemmeno il corteo o la rappresentazione in tableau vivant della scorsa edizione sulle scale del Palazzo dei Priori, vista la coincidenza della data con il Corpus Domini. Una scelta che ha portato, di comune accordo, alla decisione di donare il simbolico drappo, disegnato dalla studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Perugia Agnese Pierotti, come nel 2020: quest’anno, invece che alla Città di Perugia, sarà dato ad un altro destinatario, che verrà svelato domenica 6 quando ci si ritroverà all’interno della Sala dei Notari. Sarà quindi fatto in modo simbolico, ma con significato di vicinanza per le difficoltà create dal perdurare della pandemia”.

Tutto sarà poi coronato, nel mese di settembre, dalla seconda edizione del docufilm “Braccio 3.0”, di cui nei giorni della festa verrà trasmessa un’anteprima.

Un'esperienza di socialità condivisa

Come è emerso in conferenza dalle parole della consigliera comunale Roberta Ricci, presente assieme all'assessore Leonardo Varasano, nell'emegenza in cui ancora ci troviamo il lavoro preparatorio di Perugia 1416 è stata anche una preziosa occasione di socialità, sebbene in sicurezza e a distanza, per le tante persone fragili toccare dalla pandemia, in particolare gli aziani. In tanti tra i promotori e i protagonisti dell'associazione che si sono prodigati nei mesi più duri del lockdown per fare "rete" attorno a queste persone più svantaggiate, estendendo il significato dell'evento a qualcosa di più profondo e solidale.

Il programma nel dettaglio

3 giugno - anteprima

- ore 12,30: al via le puntate di Show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe. Presentazione on line (*) dell’antica ricetta perugina: PANMELATO PEROSCINO.

- ore 21: diffusione online (*) del Concerto di musica medievale “Amor mi fa cantar… alla città di Peroscia!” offerto dall’ensemble di musica antica I Trobadores, già dedicato a Perugia1416.

4 giugno

- ore 10.00: “Viaggio in anteprima nella nuova sede di Perugia1416” inaugurazione della mostra fotografica “Altera Effigies” III edizione e alcuni costumi della rievocazione storica. A causa delle misure di sicurezza, la mostra sarà aperta solo su appuntamento, ma visibile online (*). Le fotografie esposte saranno in seguito cedute all’asta e il ricavato donato all’Associazione “Mauro Baschirotto”, sezione Umbria onlus, per la raccolta fondi a favore della ricerca per la terapia genica contro la malattia di Lafora.

- ore 11.00: premiazione del Concorso Gastronomico La golosa disfida 2020 - rimandata a causa della pandemia - presso Il Bistrot, Piazza Matteotti 32. La giuria procederà agli assaggi e proclamerà la ricetta vincitrice; seguirà la degustazione degli elaborati presentati per il pubblico. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Università dei Sapori.

- ore 15.00: Show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe: presentazione online (*) dell’antica ricetta perugina: ANATRA TARDOGOTICA-DE MODUS PREPARANDI ANSERE/PAPARO.

- ore 18.00: Show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe: presentazione online (*) dell’antica ricetta perugina: L’ANTENATO DEL RISOTTO: FAR DE HORDEA O FAR DE ALBESE.

5 giugno

- ore 12.00: Show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe: presentazione online (*) dell’antica ricetta perugina: L’ORO DI PERUGIA: LASCHAE FRICTE, SALSA ALEATA.

- ore 17,30 proiezione in Sala dei Notari dei cortometraggi in gara per la sfida tra i Rioni e proclamazione del vincitore per verdetto della giuria.

A causa dell’obbligo di contingentamento dei posti, al completamento dei 75 ammessi saranno chiuse le porte. Per permetterne la visione agli esclusi, i cortometraggi saranno ripresi in streaming (*).

6 giugno

- ore 11.00: tre racconti medievali per bambini con l’attore cantastorie Mirko Revoyera, diffusi online (*).

- ore 12.00: Show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe: presentazione online (*) dell’antica ricetta perugina: TORTELLI DE LA CITTA’ DE ASSISI.

- ore 17.00: rievocazione della consegna delle chiavi della Città a Braccio Fortebracci, premiazione del Concorso Cortometraggi - premio dedicato a Marco Rufini -, assegnazione del palio 2021 e lancio del trailer della docu-fiction Braccio 3.0 vol 2. A causa dell’obbligo di contingentamento dei posti, al completamento dei 75 ammessi saranno chiuse le porte. Per permetterne agli esclusi di partecipare comunque, l’evento sarà ripreso in streaming e trasmesso online