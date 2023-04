“Narrazioni: storie, racconti, scritture”, rinviatro l'incontro con Antonio Caprarica

E' stato rinviato a data da destinarsi l'incontro Antonio Caprarica, giornalista, saggista e storico corrispondente Rai da Londra, previsto per sabato 15 aprile a “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format di libri e cultura lanciato dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale. Alle 18 nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna Caprarica, massimo esperto italiano delle storie e dei personaggi della famiglia Windsor, la più popolare famiglia reale del mondo, ci parlerà dei reali inglesi attraverso i suoi libri: dialogheranno con l’autore Luigina Miccio e Maria Grazia Virgilio.

Proprio tra pochi giorni, il 23 aprile, è in uscita il suo nuovo libro “Carlo III - Il destino della corona”, edito da Sperling e Kupfer, scritto in occasione dell’incoronazione del nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth, fissata il prossimo 6 maggio.

Il nuovo libro di Caprarica ci mostra un sovrano a due facce: il culto del passato e la lungimiranza sull’ambiente, una vita tra i lussi e l’attenzione ai più deboli, la determinazione di un uomo che ha ottenuto il “lieto fine” salendo al trono al fianco della donna che ha sempre voluto come sua regina.

Durante la presentazione sarà possibile prenotare copia del libro con uno speciale segnalibro autografato dall’autore.

“Principe ribelle”, “principe laureato”, “principe impiccione”, “il povero Carlo”. Nel corso dei decenni di attesa che l’hanno reso anche l’«erede dei record», Carlo è stato chiamato in molti modi. Amato e odiato da stampa e sudditi a fasi alterne, tra picchi di straordinaria popolarità e abissi di ostilità e discredito, non si può certo dire che il suo percorso da principe a re sia stato lineare e privo di ostacoli. Dall’infanzia, bambino e poi adolescente timido e insicuro, bullizzato dal padre e trascurato dalla madre, alla giovinezza in giro per il mondo in cerca di se stesso, al matrimonio forzato con Diana e l’amore eterno e impossibile con Camilla (in uno dei triangoli amorosi più chiacchierati di sempre) fino alla tragedia che ha gettato l’ombra immortale di Lady D sulla “royal family” e segnato per sempre la vita di Carlo, di William e di Harry.

Nel tempo, il principe si è trovato, suo malgrado, ad affrontare molte sfide: la gestione di una famiglia a dir poco disfunzionale, l’educazione dei figli, il duro attacco del secondogenito e della moglie Meghan a una monarchia già indebolita dagli scandali e poi dalla morte di Elisabetta, pilastro che l’ha tenuta in piedi per settant’anni. Che tipo di re sarà Carlo? Camilla riuscirà a scrollarsi di dosso il fantasma di Diana? Qual è, oggi, il destino della monarchia?



Ingresso gratuito: prenotazioni ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.