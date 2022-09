"Narrazioni fiorite, trittici di Giovanni di Corraduccio per Trevi", il 16 Settembre la presentazione del catalogo con studiosi ed esperti

Si terrà venerdì 16 settembre alle 16, nel Complesso Museale di San Francesco di Trevi, la presentazione del catalogo della mostra ‘Narrazioni fiorite, trittici di Giovanni di Corraduccio per Trevi’. Ad intervenire, dopo i saluti del sindaco Bernardino Sperandio e di Annamaria Menichelli, presidente dell’associazione Orfini Numeister, saranno Emanuele Zappasodi su ‘Spazi di clausura e immagini dipinte. Una panoramica tra Due e Trecento in Italia centrale’, e Andrea De Marchi, studioso di fama internazionale e curatore della mostra e del catalogo, che relazionerà su ‘Qualche orientamento per Giovanni di Corraduccio’.

Il catalogo, edito da Orfini Numeister, è composto da 180 pagine nelle quali viene illustrata la figura di Giovanni di Corraduccio, pittore folignate attivo a cavallo fra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, che lasciò numerosi affreschi non solo in patria, ma in una più vasta zona appenninica, da Montefalco a Fabriano, da Assisi a Camerino. Le sue pitture su tavola sono decisamente rare: si tratta di trittici dominati dalla dimensione narrativa, alcuni addirittura popolati di storiette, dalla struttura decisamente insolita. Se ne conoscono quattro e tre vengono con certezza da Trevi; due sono pezzi essenziali della Pinacoteca comunale e gli altri due appartengono a collezioni private e in via del tutto eccezionale sono stati riuniti in questa mostra. Dopo oltre due secoli, infatti, è tornato a Trevi il trittico di Giovanni Corraduccio, opera che il pittore folignate quattrocentesco realizzò per la chiesa delle monache benedettine, dedicata a santa Lucia. Inoltre, è esposto anche il trittico Kisters la cui destinazione era invece per un monastero di clarisse francescane di Trevi.

La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Trevi con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno e resterà aperta fino al 25 settembre (info@museitrevi.it, 0742.381628, 347.0796571. Orari di apertura: tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).