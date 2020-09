Qualifica professionale di consulente della famiglia e della coppia, a Marsciano la presentazione del corso di formazione

Si parlerà di formazione alla consulenza familiare durante l’incontro del prossimo 23 Settembre presso l’Oratorio S. Maria Assunta di Marsciano (ore 18-22). La proposta arriva su sollecitazione dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e riguarda la promozione di un percorso di formazione per consulenti familiari professionali che interesserà l’Umbria a partire dai prossimi mesi e per la durata di tre anni.

Il corso, presieduto dal prof. Raffaello Rossi di Bologna, vuole formare un professionista di ambito socio educativo (e non clinico) nell’ambito della consulenza di coppia. Il corso formerà un consulente in grado di prendere in carico gli ambiti della comunicazione di base, dell’ascolto e auto ascolto, del miglioramento del clima della coppia. Questa figura potrà spendersi nel contesto dell’aiuto, dell’ascolto, dell’accoglienza di tutte le risorse della persona e della famiglia. L’obiettivo è quello di formare un certo numero di consulenti, che possa contribuire alla creazione in Umbria di un centro per la consulenza alla coppia.

Che cosa potrà fare un consulente familiare formatosi con il corso in questione (o meglio ancora una coppia di coniugi consulenti)?

Potrà tener cosi per genitori ed insegnanti, per adulti e nelle scuole, gestire un vero e proprio sportello, fare un’attività ad ampio a raggio.

All’incontro del 23 sono pertanto invitate tutte le persone e le istituzioni interessate; interverranno oltre al prof. Rossi, Raffaella Butturini, consulente familiare past president assieme al marito dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e la psicologa Gabriella Mosconi.