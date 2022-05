LETTI PER VOI La Confraternita della Misericordia (già dell’orazione della Morte) sotto la lente in anastatica ampliata

La Confraternita della Misericordia (già dell’orazione della Morte) sotto la lente in anastatica ampliata.

Un volume di oltre cento pagine per celebrare (con un anno di ritardo, causa pandemia) i 450 anni di un’Istituzione perugina meritoria.

Non una semplice anastatica dello scritto del Cerbini, ma un volumetto arricchito da un’Appendice esplicativa. L’hanno curata Anna Mori e Bruno Guerri, come racconta in prefazione il governatore Massimo Moscatelli. E c’è anche un contributo di Francesco Federico Mancini che si sofferma su due significative opere pittoriche proprietarie.

Le informazioni sono attinte dall’Archivio della Confraternita, conservato all’Archivio Storico Diocesano.

Nel libro si dà conto anche del restauro dell’opera pittorica “La Pietà”, recentemente ripresentata alla città in veste dignitosa.

Dunque, viene riportata l’opera di Giuseppe Cerbini “Le parrocchie dei Santi Lucia e Andrea con note storiche sulla Compagnia dell’Orazione e della Morte in Perugia” del 1988. Aggiungo che ordinariamente la chiesa di piazza Piccinino è, per noi perugini, la chiesa della Compagnia della Buona Morte.

Il libriccino è prezioso per quantità e qualità d’informazione storica e topologica.

Le Appendici (da pagina 89) trattano l’Archivio storico con foto a colori del Libro del Segretario. Segue una nota sulla Cappella Cimiteriale. Infine uno scritto di Mancini che spiega la Pietà di Sinibaldo Ibi. Poi la Pala d’altare di Vincenzo Pellegrini (detto il Pittor Bello) allievo di Federico Barocci. “Assassinato da perfida mano” di un emissario del marito di una delle sue numerose amanti, Pellegrini ricevette l’ultimo saluto della città proprio davanti alla sua opera che raccontava le Anime Purganti, nella chiesa della Compagnia.