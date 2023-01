Alla scoperta del duomo di Perugia e del Museo Archeologico. E pure il tour in inglese

Passeggiate nel centro storico con il naso all’insù per conoscere le storie della città. Tornano gli appuntamenti con le visite guidate del fine settimana. Si parte sabato 21 gennaio con due appuntamenti. Alle 10.30, “Perugia under red lights”. Nuovo appuntamento con le visite guidate in lingua inglese in collaborazione con Myes Perugia. Una passeggiata nel centro storico negli antichi quartieri a luci rosse, prima dell’approvazione negli anni Cinquanta della legge Merlin che decretò la chiusura delle case chiuse. Un modo originale per allenare la conoscenza della lingua inglese abbinando una passeggiata culturale nel centro storico di Perugia. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni.

Mentre alle 16, “Scopriamo il duomo di Perugia”. Dedicato a San Lorenzo, il duomo di Perugia è uno degli edifici religiosi più rappresentativi della città che si affaccia proprio sulla piazza principale della città. Al suo interno, tra gli altri, si conservano la Deposizione della croce di Federico Barocci e il Sant’Anello, la venerata reliquia dell’anello nuziale della Vergine, sottratto agli abitanti di Chiusi nel 1473. Costo 12 euro gratis, gratis fino ai 12 anni.

Domenica 22 gennaio alle 16, “Scopriamo il museo archeologico nazionale dell’Umbria”, scrigno di reperti e testimonianze preziose. Percorrendo le stanze del museo, collocato negli spazi dell’antico convento di San Domenico, ammireremo i capolavori che custodisce e che ci raccontano le origini della città. Durante la visita guidata, i piccoli visitatori avranno una infarinatura dell’alfabeto e della lingua etrusca, imparando a scrivere il proprio nome!

Costo 12 euro + 7 euro d’ingresso al Manu, gratis fino ai 12 anni.

Domenica 22 gennaio, ore 15.30, “Perugia Etrusca”. Seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città percorrendo un percorso di trekking urbano nel centro storico e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell'acropoli poco conosciuti, faremo una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini. Costo 15 euro compreso biglietto del Pozzo Etrusco, gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni.