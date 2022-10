Corciano Castello divino, via alla decima edizione. Il programma del fine settimana

Un taglio del nastro sotto il segno dell’emozione venerdì 7 ottobre per la decima edizione di Corciano Castello di vino manifestazione dedicata all’enologia e alle tradizioni gastronomiche del territorio che è tornata in scena dopo due anni di fermo con un programma ricco di eventi e ha visto arrivare nel borgo, già nella prima serata, una grande affluenza di persone che hanno condiviso insieme il particolare percorso sensoriale, ma anche l’inaugurazione della mostra Wine Art “No War Yes Wine” degli studenti del Bonfigli di Corciano, le degustazioni guidate da Massimo Caponi (sommelier professionista e responsabile Enoteca Giò) e di Ais Umbria. Il tutto accompagnato in serata da momenti musicali nelle piazze principali della città.

Oggi, 8 ottobre, si inizia alle 17.00 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale con il convegno “Dal via libera della UE alla vinificazione - La sfida per una viticoltura sostenibile anche in Umbria”; alle 18.00 apertura degli stand gastronomici e delle cantine e apertura mostra Wine Art “No War Yes Wine” a palazzo Comunale; alle 19.00 al Teatro Comunale si terrà il Salotto di vino “Un brindisi allo sport”, incontro con Gino Sirci, presidente Sir Safety Susa Perugia; alle 20.00 apertura Taverna del Duca; alle 21.00 in piazza Coragino concerto di vino con Diana Party Band e concerto di vino Crossing Over in piazza Doni; alle 21.30 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale Angolo del Sommelier con Ais Umbria; alle 23.00 si conclude in piazza Coragino con “Contr@vento” dance & discomusic ’70, ’80, ’90, 2000 a cura dell’associazione Corciano Castello di vino con Dj Sesè, live percussion Federico Wilkinz e live show dancer Le ragazze di Eco&Chic.

Il programma di domenica 9 ottobre

Alle 11.00 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale “Degustazione Bendata” per decretare i vincitori delle seguenti categorie: “Miglior Rosso”, “Miglior Bianco”, “Miglior Rosato”, Miglior Bollicina”. I premi saranno assegnati da una giuria tecnica sulla base di una degustazione bendata dei vini proposti dalle cantine partecipanti. La giuria tecnica è composta dal presidente Jacopo Cossater, Francesca Granelli (enologo e sommelier Wset), Massimo Caponi (sommelier professionista e responsabile Enoteca Giò)

Alle 12.30 apertura Taverna del Duca - Pranzo di vino

Alle 16.00 apertura stand gastronomici e cantine

Dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Doni “Giocando nel castello”, giochi per bambini a cura di Facciamo Festa

Alle 16.30 lungo le vie del borgo Street parade dei Tamburini di Corciano

Alle 18.00 alla Taverna del Duca “Si scrive Gamay, si legge Trasimeno” degustazione guidata a cura del giornalista Jacopo Cossater alla scoperta del più importante vino rosso prodotto nel territorio del lago Trasimeno: il Gamay. Durante l’evento una panoramica attraverso alcune delle bottiglie più significative per capire le principali caratteristiche della tipologia e della denominazione (prenotazione obbligatoria)

Alle 21.00 in piazza Doni si terranno invece le premiazioni della decima edizione di Corciano Castello di vino 2022

Il contest fotografico - Tra le iniziative di quest'anno, il contest fotografico “No War Yes Wine – Illumina il tuo vino” a tema vino e pace. Durante la tre giorni l’invito è a scattare fotografie e a postarle su Instagram con l’hashtag #shineminewine. Le tre migliori immagini saranno premiate con la t-shirt del concorso, il primo classificato si aggiudicherà due bottiglie di vino.

Urban Nature – La festa della natura - L’associazione Corciano Castello di vino rinnova anche quest’anno la sua collaborazione con il progetto promosso da WWF nei giorni 8 e 9 ottobre. Durante l’evento, acquistando una pianta di felce al costo di 13 euro, si contribuirà a una raccolta fondi che saranno destinati a nosocomi pediatrici (e non solo) al fine di creare delle “Oasi in ospedale” che aumenteranno la presenza della natura nelle strutture.

Orari apertura

Cantine: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 00.00 (termine vendita ticket alle 22.30), domenica dalle16.00 alle 20.00 (termine vendita ticket alle 18.30)