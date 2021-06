Coppa della Perugina 2021, da venerdì a domenica una tre giorni con le auto storiche più prestigiose

Sono 70 le auto d’epoca provenienti da tutta Italia che prenderanno parte alla 32esima edizione della rievocazione storica che toccherà l’autodromo di Magione, Perugia, Assisi e Foligno. La partenza alle 15.30 dalla concessionaria Ferrari De Poi.

Prende il via venerdì18 giugno la 32esima rievocazione storica della Coppa della Perugina, manifestazione organizzata dal C.A.M.E.P. (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), che per tre giorni, fino a domenica 20 giugno, porterà gli equipaggi partecipanti alla scoperta delle eccellenze della città di Perugia e della regione dell’Umbria.

Dopo lo stop del 2020 le auto storiche più belle ed importanti torneranno quindi a percorrere le strade di Perugia e della provincia. Del resto, anno dopo anno, la Coppa della Perugina si è conquistata una reputazione invidiabile nel settore del motorismo storico, sostenuta da passione e dedizione per certi versi ineguagliabili, basati unicamente sul volontariato.

Di fondamentale importanza è stato l’appoggio costante di Nestlè Perugina che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, dimostrando sensibilità verso una bella storia legata alla città di Perugia, a Luisa Spagnoli e a Giovanni Buitoni, due menti illuminate dell’imprenditoria italiana di inizio secolo. “Quest’anno - ha affermato il Presidente del Camep Ugo Amodeo, come in una nota - la Coppa della Perugina è stata inserita da ASI (AutoMotoClubStoricoItaliano) nell’importante progetto di comunicazione ASI Circuito Tricolore, che ha ottenuto di recente il patrocinio del Ministero della Cultura e del Turismo e che comprende una serie di selezionati eventi a livello nazionale che ha come principale obiettivo la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico. Con ASI Circuito Tricolore - ha spiegato ancora il presidente Amodeo - si sono finalizzati i recenti protocolli d’intesa siglati dalla nostra Federazione (ASI) con la Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANCI e l’Associazione Città dei Motori. Non dimentichiamo - ha concluso - che il motorismo storico a livello nazionale nel suo complesso attiva un indotto del valore di 2,2 miliardi, di cui mezzo milione nell’ambito turistico”.

La Coppa della Perugina 2020 si presenta completa e ricca come in passato, anche se quest’anno per ragioni di sana prudenza, si è ridotto il numero degli equipaggi presenti e delle attività che normalmente sono dedicate alla cittadinanza il sabato pomeriggio in centro.

Il programma

Il programma prevede il concentramento di tutte le vetture e la partenza alle 15.30 dalla concessionaria Ferrari De Poi per recarsi all’Autodromo di Magione dove ci sarà la prima prova cronometrata e una serie di giri di pista per tutte le auto. A seguire visita alla vicina Cantina Pucciarella e cena alle porte di Perugia.

Sabato 19 giugno mattina sarà il turno della trasferta a Foligno, città che finalmente si apre alle auto storiche: visita guidata del centro storico e pranzo nelle tradizionali Taverne normalmente aperte per la Giostra della Quintana. Nel pomeriggio intorno alle 16.30 rientro a Perugia. Prima tappa per le auto al Barton Park dove si svolgerà una prova cronometrata di precisione e poi ci sarà la sfilata delle auto in Corso Vannucci. Un’elegante cena di gala alla Posta dei Donini allietata dalla presenza dei Maestri cioccolatieri della Perugina sarà il coronamento di una giornata densa di emozioni. Infine, domenica 20 mattina gli equipaggi si ritroveranno negli stabilimenti Nestlè Perugina per la visita del Museo storico e della Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le premiazioni si svolgeranno alla ex Villa Buitoni, e saranno allietate da un breve intrattenimento teatrale curato da Micromada. .