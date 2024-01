Conosci i rioni di Perugia, visita guidata a San Pietro con il professor Nucciarelli

Diversi gli appuntamenti nei Rioni per dare inizio al nuovo anno. Mentre è in preparazione la Luminaria del 28 gennaio in onore di San Costanzo, prosegue il ciclo di passeggiate "Conosci i Rioni" alla scoperta dei 5 Rioni di Perugia, il progetto del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo, con la guida del console Franco Ivan Nucciarelli, appoggiato dall’associazione Perugia1416 Aps allo scopo di far conoscere in maniera approfondita la città. Domenica 21 gennaio sarà la volta del Rione di Porta San Pietro. L'appuntamento è fissato per le ore 11 all'interno del Chiostro di San Pietro, per una visita focalizzata alla straordinaria ricomposizione del Polittico del Perugino, oggetto della mostra internazionale “Il Perugino di San Pietro”. E’ gradita la prenotazione; ingresso a pagamento.

Il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna promuove invece un corso di formazione teatrale di base per adulti e ragazzi, finalizzato alla realizzazione di spettacoli imperniati su Perugia1416. La sede sarà la sala teatrale Don Dante Savini, in via Tornetta 3. E' prevista una quota di partecipazione. Per info e iscrizioni: 3402239212, 3356332772.

Così come sono ripresi gli incontri di Danza Medievale promossi dal Magnifico Rione Porta Sole presso la propria sede in via del Roscetto 21. Anche questi, come la formazione teatrale, aperta a rionali di tutti i Rioni.

A breve si apriranno anche corsi di bandiera, al fine di formare, al termine di un ciclo di preparazione, una giovane squadra Perugia1416. Non appena definiti i termini verranno aperte le iscrizioni.