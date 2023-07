Venditti e De Gregori a Musica per i borghi, concerto da tutto esaurito a Marsciano

È già da giorni sold out l’unica data umbra del tour estivo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, inserita nella XXI edizione di Musica per i borghi e in programma a Marsciano sabato 29 luglio. I due cantautori, le cui canzoni hanno scritto un pezzo importante di storia della musica italiana, si esibiranno allo stadio comunale Checcarini alle 21, proponendo grandi successi del loro repertorio, accompagnati da una band di musicisti professionisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax) e Paolo Giovenchi (chitarre).

Ma il festival di Musica per i borghi, organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia, in questa edizione proporrà altri appuntamenti, ritrovando la sua formula originaria itinerante tra i paesi del comprensorio marscianese. Si parte giovedì 20 luglio alle 21.30, a Morcella con il concerto di Fuperi, band composta da Michele Fumanti (voce, tastiere, piano elettrico), Francesco Ricci (chitarre) e Andrea Pecci (batteria) che propone musica swing e pop. Venerdì 21 luglio a Spina ci sarà invece una maratona musicale con tre appuntamenti: alle 20 Nate Kantner Duo con una proposta di musica rock e blues folk, in cui il musicista e cantante Nate Kantner sarà accompagnato da Jameson alle percussioni; alle 21.30 sarà la volta della world music dei Musica Muta, con Rachele Fogu e Michele Rosati alle chitarre; infine alle 22.30 i Bit Live Music di Lucia Nuzzo (voce) Andrea Valentini (chitarra), Danilo Fiorucci (basso) e Nicola Polidori (batteria) proporranno un repertorio soul&pop. A Marsciano, sabato 22 luglio, ci sarà alle 21 una rassegna bandistica durante la quale si esibiranno la Filarmonica Città di Marsciano ‘Francesco Maria Ferri’ Aps, storica associazione musicale marscianese attiva da oltre 200 anni, poi la Banda musicale Città di Gualdo Tadino, diretta dal maestro Angelo Arnesano, e infine la Banda musicale Città di Deruta, diretta dal maestro Michele Margaritelli. La serata prosegue alle 22.30 con il jazz, rock e R&B di Sarah Jane Morris and Matt Backer accompagnati dalle Custodie Cautelari. Musica per i borghi si sposta poi a Villanova domenica 23 luglio alle 21 per il concerto di Antonio Ballarano Live Band che propone cantautorato e swing della formazione composta da Antonio Ballarano (voce), Tiziano Fioriti (sax/cori), Antonio Ruvo (chitarra), Fabio Giusto (basso/cori) e Juri Pecci (batteria).

L’edizione 2023 di Musica per i borghi si chiude con l’evento più atteso, il concerto di Venditti e De Gregori allo stadio Checcarini sabato 29 luglio.

“Una manifestazione di straordinaria importanza per la nostra associazione, per il territorio e per la regione – ha sottolineato Francesco Narducci, neopresidente dell’Associazione Musica per i borghi –, che la proietta di diritto tra le protagoniste assolute del panorama musicale nazionale. Ulteriore motivo di orgoglio per noi è che l’evento finale è sold-out con oltre 4mila biglietti esauriti. L’Associazione con serio impegno ha garantito spettacoli all’altezza delle aspettative, seppur in un momento tutt’altro che agevole ed è pertanto auspicabile che si rafforzi la vicinanza delle Istituzioni per promuovere l’Umbria con esibizioni musicali di prestigio”.