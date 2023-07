Tavernelle Rock Fest, il ritorno

Torna più carico che mai il "Tavernelle Rock Fest".

Dopo la pausa di tre anni dovuta alla pandemia, l’Associazione Gioventù Tavernellese riporta sul palco di piazzale Amendola artisti di fama nazionale e internazionale.

Il cartellone dell’edizione 2023 della manifestazione, in programma per i prossimi 4 e 5 agosto, è stato illustrato sabato scorso nella sede del DigiPass, alla presenza di tutti i consiglieri dell’Associazione organizzatrice, del sindaco di Panicale Giulio Cherubini e dell’assessora con delega all’associazionismo e alle politiche giovanili Giulia Mencarelli e ai rappresentanti delle altre associazioni del territorio.

“L’obiettivo – è stato detto in conferenza stampa – è come sempre quello di offrire al territorio spettacoli ad ingresso gratuito, cercando di ospitare artisti di di rilievo”.

Venendo al programma, il 4 agosto la serata verrà aperta da vari dj di NOWAYOUT: MAMO, UPTICAL, SILENT LIKE. A seguire lo spettacolo offerto da DJj Ralf fino alle ore 2.00.

Nella serata di sabato 5 agosto, il palco accoglierà: i Discordia, rock band perugina, le Bambole di Pezza che presenteranno il nuovo album “DIRTY”, i Punkreas (unica tappa in Umbria), uno dei più noti gruppi nel mondo del punk rock italiano che presentano il loro nuovo album (“Deja vù”) e in chiusura dj set a cura di BLAZE UP, Mr Joint Selecta & Zionet

In entrambe le serate funzionerà un servizio di food truck.

Negli anni passati il "Tavernelle Rock Fest" aveva ospitato nomi del calibro di Modena City Ramblers, Bandabardo, Nobraino, Sud Sound System.