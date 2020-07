Estate Nursina, il 2 Agosto il grande Sacred Concert con 70 artisti in piazza San Benedetto

Domenica 2 Agosto alle ore 21 nella piazza San Benedetto di Norcia, per la rassegna Estate Nursina, si terrà il Sacred Concert per solista, coro e orchestra. Nella delicata fase post-Covid, oltre 70 artisti sul palco sottolineano in musica tutta la voglia di riscatto economico e turistico delle comunità di Umbria e Marche, duramente colpite dal sisma. Protagonisti saranno la Perugia Big Band jazz orchestra diretta da Massimo Morganti, il Coro Polifonico Città di Tolentino diretto da Aldo Cicconofri, il vocal ensemble Coristi a Priori dir. Carmen Cicconofri e la soprano solista Marta Raviglia.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Norcia e l'amichevole collaborazione del Corpo Bandistico Città di Norcia, come tappa del progetto di turismo musicale itinerante “Qua e là per l'Umbria con Duke Ellington” ideato e realizzato dall'Associazione Culturale Perugia BigBand con i partner Coro polifonico Città di Tolentino e Coristi a Priori, grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

I Concerti Sacri di Duke Ellington sono un'opera importante e unica nel suo genere: tre concerti sacri per big band, coro e voce solista che a più riprese fra il 1966 e il 1974 furono commissionati al compositore americano da alcune chiese ed istituzioni (primo: Grace Cathedral di San Francisco commissionato dall'episcopato della California; secondo: Cattedrale di San John the Divine di New York commissionato dall'episcopato di New York; terzo: Abbazia di Westminster di Londra per il 25° anno delle Nazioni Unite commissionato dal Presidente Sir Colin Crow). Ellington fu ispirato songwriter, pianista, arrangiatore e bandleader statunitense entrato nel mito. Un genio del XX secolo universalmente conosciuto per la sua enorme influenza nel mondo della musica jazz e non solo.

Il concerto è gratuito e sarà gestito in ottemperanza alle linee guida per l'organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici.