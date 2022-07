Umbria Jazz 2022, The Comet Is Coming e Cory Wong feat. Dave Koz all'Arena: il programma di mercoledì 13 luglio

Umbria Jazz si avvia a lunghe falcate verso il grande finale dell'edizione 2002. L'edizione che, dopo due anni, ha riportato la musica in piazza. Si comincia, come da tradizione alle 11.30 con la street parade firmata Funk Off.

Alle 12 alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria, Sade Mangiaracina Trio con Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano. Alle 13, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anaïs Drago, Stiky Bones ai giardini Carducci dove, alle 15, è prevista una nuova esibizione dei finalisti del Conad Jazz Contest.

Marco Bardoscia Trio “The future is a tree” con William Greco e Dario Congedo sono alla sala Podiani alle 15.30, alle 16.30 l'appuntamento è con Jazz@Conservatorio. Alle 17, al teatro Morlacchi, Kurt Elling feat. Charlie Hunter “SuperBlue”. Quindi, alle 18, la parata del pomerigigo con i Funk Off. Le Shake ‘Em Up Jazz Band sono ai giardini Carducci alle 18.30, Lorenzo Hengeller alle 19 alla Bottega del Vino. La Utrechtse Studenten Bigband suona alle 19 in piazza IV Novembre mentre il trio di Samara Joy & Pasquale Grasso alle 19.30 è in via della Viola, e “Modalità Trio” con Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini alle 20 ai Carducci.

The Comet Is Coming e Cory Wong feat. Dave Koz sono i protagonisti dell'evento principale all'Arena Santa Giuliana.Alle 21.30, ai giardini Carducci Sugarpie & the Candymen, King Pleasure & The Biscuit Boys in piazza IV Novembre e Sticky Bones in piazza Matteotti. Mathis Picard, alle 21.30, suona al chiostro di San Fiorenzo in via della Viola.

Alle 23, Tuba Skinny ai Carducci e Nico Gori Quartet in piazza Matteotti. Alle 23.30 Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi in piazza IV Novembre. Si chiude, come di consueto, in via della Viola con le jam session.