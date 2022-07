Around Cage, l'omaggio di Tetraktis per i 30 anni della morte del compositore

Prosegue con un viaggio intorno a John Cage, venerdì 22 luglio alle 19 nell'orto medievale del Centro di ateneo per i musei scientifici, in borgo XX Giugno a Perugia, Vibrazioni – il suono dalla radice, festival musicale promosso da Tetraktis Percussioni.

Lo spettacolo Around Cage sarà un omaggio trasversale – a ingresso gratuito su prenotazione: vibrazioni.tetraktis@gmail.com – al grande compositore e teorico musicale statunitense, a trent'anni dalla morte, con Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Gianluca Saveri, Laura Mancini e Leonardo Ramadori) che eseguirà un programma in cui accanto a tre celeberrimi e iconici brani di Cage (Living Room Music, Third Construction, e 4’33’’) verranno proposte composizioni di ispirazione caggiana. È il caso di The Song of Quetzalcoatl, di Lou Harrison, suo amico e contemporaneo; di Cucchiai, di Gianluca Saveri, in cui lo strumentario usato saranno dei semplici cucchiai da tavola, facendo incontrare una tradizione popolare diffusa anche in Umbria con quell'utilizzo in musica di “strumenti/non strumenti” teorizzato dallo stesso Cage. E Japigia, di Fernando Sulpizi, brano per “coperchio di silos e acqua”, degna conclusione di un programma dedicato a un grande sperimentatore, la cui visione del suono e della composizione hanno aperto un nuovo modo di pensare e vivere la musica.