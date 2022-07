Musica per i Borghi, l'attesa è finita: il 18 Luglio si inizia con il ‘Back to the future live tour’ di Elisa a Marsciano

Sta per terminare il conto alla rovescia per la ventesima edizione di Musica per i Borghi, che prevede come concerto iniziale l'unica tappa in Umbria del tour estivo di Elisa. Nonostante la positività al Covid dell’artista e i conseguenti rinvii di alcune date, il concerto del 18 luglio allo stadio comunale di Marsciano resta una certezza. Il ‘Back to the future live tour’ è un progetto che coniuga la cifra artistica di una delle grandi interpreti del panorama musicale italiano con l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela del pianeta.

Elisa proporrà per aprire Musica per i Borghi in un contesto unico e spettacolare i suoi grandi successi, compreso l’ultimo, ‘O forse sei tu’, con cui si è classificata seconda al Festival di Sanremo, contenuto nel doppio album che dà il nome al tour.

L’inizio del concerto è previsto alle 22, ma già dal pomeriggio all’esterno dello stadio si potrà accedere al Green Village, che affianca il tour e combina gli argomenti di sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente e lotta all’inquinamento con l’impatto sociale che una produzione musicale può avere su un territorio. All’interno saranno presenti mercatini bio, spazi gioco per infanzia, talk e musica, laboratori verdi, piccoli palchi sostenibili, aree in erba vera, sedie a sdraio e tavolini e angoli ristoro. Inoltre, sarà possibile visitare la mostra diffusa ‘Design for peace’, ideata e realizzata dal designer pugliese Vittorio Palumbo, che propone un itinerario di luminarie in legno tipiche delle feste patronali pugliesi.

Musica per i borghi prosegue poi mercoledì 20 luglio alle 21.30, a Marsciano in Piazza della Vittoria, con un omaggio alla musica napoletana, come nella tradizione di questo festival. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà ‘Neaco’-neapolitan contamination’, un progetto di contaminazione musicale che parte da Napoli, abbraccia tutto il mondo e vede coinvolti musicisti che hanno calcato palcoscenici e partecipato a programmi televisivi a fianco di Renzo Arbore.

Tranne quello di Elisa, tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e la manifestazione è realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia.