Moon in June va in Tour e incanta, ecco dove

Un cartellone molto ricco quello della stagione di eventi Moon in june. Con la serata del 21 agosto intitolata ‘Moon in folk’ si aggiunge in fatti una nuova perla al festival ‘Moon in june’, che torna con musica al tramonto all’Isola Maggiore (20-22 agosto).

Sabato 21 agosto la musica folk incontrerà il pop e l'elettronica: Massimo Zamboni, Lucilla Galeazzi, Sinfonico Honolulu, Unfolk Project, Trio D’Alessandro.

Per le altre serate, come già annunciato, sono attese due grandi realtà della nuova scena musicale italiana come La rappresentante di lista (venerdì 20 agosto) e Iosonouncane (domenica 22 agosto).

“La rassegna con musica al tramonto – ha affermato la presidente dell’associazione e direttrice artistica di Moon in june Patrizia Marcagnani, che ha ringraziato Brunello Cucinelli per la concessione dell’uso dello spazio per i concerti – si svolgerà quindi nella sua sede ideale nel cuore del Lago Trasimeno, l’Isola Maggiore. Lo scorso anno, per le note vicende legate al Covid, la rassegna si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione rivista e riprogettata. Ma quest’anno si torna all’origine e al format che ha reso l’evento unico, con le note che risuoneranno davanti alle acque del ‘mare dell’Umbria’”.

Ma non solo. Moon in june diventa anche ‘Moon in tour’, una serie di concerti spalmati per tutta l’estate in altre location dell’Umbria con artisti come Vinicio Capossela, Ramberto Ciammarughi e Eugenio Allegri a Castiglione del Lago, Extraliscio a Gubbio e Frida Bollani a Perugia.

Festival e “tour” sono organizzati con il sostegno della Regione Umbria, dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Gubbio e Perugia, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Moon in tour, ecco dove

Il festival Moon in june di musica e performance artistiche al tramonto torna quest’anno all’Isola Maggiore (20-22 agosto 2021). Ma l’omonima associazione organizzatrice arricchisce il suo programma estivo anche in altre location grazie a ‘Moon in tour’.

Sempre al Trasimemo, anche la due giorni dedicata a Dante e San Francesco dal titolo ‘Lacustica’ alla Rocca di Castiglione del Lago (27 e 28 luglio, ore 21): Vinicio Capossela in un “concerto dantesco” e il giorno successivo Ramberto Ciammarughi (piano) ed Eugenio Allegri (voce recitante) con una serata dedicata alle laudi di San Francesco.

Il Teatro Romano di Gubbio invece ospiterà gli Extraliscio, in concerto il 19 agosto (ore 21): è questo l’altro suggestivo spazio della stagione targata Moon in June.

Gran finale poi il 9 settembre (ore 21) con Frida Bollani (figlia di Stefano Bollani di recente sotto i riflettori grazie alla sua straordinaria voce) ai giardini del Frontone di Perugia. Insieme a lei, ad accompagnarla, due grandi musicisti come Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti.