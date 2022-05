Il Maestro Cuzzato a Solomeo per la rassegna organistica Antiqua Vox con la musica dell'antica Venezia

Sarà il terzo appuntamento quello di domenica 8 maggio, alle ore 17.30, con la rassegna organistica Antiqua Vox sul restaurato organo A. Rossi (1791) nella Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo (Corciano).

L’organista Donato Cuzzato offrirà un programma interamente dedicato alla musica dell’antica Venezia.

Nel 1500 molti musicisti che desideravano trasferirsi in Italia non si recavano più a Roma ma sceglievano Venezia, dando così vita nel 1550 a quella “Scuola veneziana” che tanto influenzò lo stile compositivo europeo. Cuzzato con la sua escuzione metterà in luce, in un percorso che ricopre l’intero arco del periodo barocco veneziano, i compositori organisti-clavicembalisti tra i più importanti e rappresentativi dell’epoca.

Organista concertista internazionale con più di mille concerti eseguiti in tutta Europa e USA, Cuzzato ha studiato al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara Organo e Composizione Organistica Composizione Principale e Improvvisazione Organistica presso la Scuola Superiore d’Organo all’Università di Würzburg (Germania).

Il suo repertorio concertistico, che si estende dalla musica organistica rinascimentale a quella contemporanea, con particolare attenzione all’opera omnia organistica di J.S.Bach, lo ha portato ad effettuare numerose registrazioni televisive con la RAI e con le radio belga, danese, olandese, tedesca, russa, spagnola e svizzera.