Lirico Sperimentale, al via le selezioni per la 77esima edizione del concorso di cantoi. Katia Ricciarelli presiede la giuria

Una presidente di giuria di tutto rilievo per il 77esimo concorso Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. Oltre 180 giovani artisti sono giunti a Spoleto per la selezione per giovani cantanti lirici e alle audizioni ad esso collegate; provengono da tutto il mondo, da Paesi con culture e tradizioni diverse, ovvero dalla Germania alla Francia, Albania, Armenia, Cipro, Israele, Olanda, Polonia, Turchia, Russia, Giappone, Correa del Sud, Cina.

Si segnala inoltre che saranno presenti 3 candidati provenienti dalla selezione effettuata presso l’Università delle Arti di Tirana.

Sarà il primo anno in cui non vengono realizzati i tamponi anticovid e per la prima volta dopo lungo tempo sembra di essere tornati alla normalità.

Ad arricchire ulteriormente questa edizione, la presenza del celebre soprano Katia Ricciarelli nelle vesti di presidente. Ricciarelli sarà affiancata dal tenore Giuseppe Gipali, dal critico musicale Giancarlo Landini, dal direttore artistico dello Sperimentale, Michelangelo Zurletti, e dal condirettore artistico Enrico Girardi.

Grandi nomi hanno partecipato al Concorso e si sono formati a Spoleto, basti citare Franco Corelli e Anita Cerquetti nel 1951, Renato Bruson nel 1961, Ruggero Raimondi nel 1964, Leo Nucci e Mariella Devia rispettivamente nel 1967 e 1971, solo per ricordarne alcuni. Ma anche voci più recenti e alla ribalta proprio in questi anni sui palcoscenici internazionali: su tutte quella di Maria Agresta, che interpretò il suo primo ruolo (Rosina nel Barbiere di Siviglia) con lo Sperimentale nel 2006, mentre nell’anno successivo fu Eleonora Buratto a fare il suo debutto nei panni di Musetta de La bohème vincendo l’ambito Concorso di Spoleto.

La manifestazione si concluderà nella giornata di sabato 4 marzo 2023, quando verranno decretati finalmente i cantanti vincitori. Seguiranno nei giorni 5 e 6 marzo a Villa Redenta le audizioni collegate al concorso di canto che da quest’anno sono parte integrante della competizione.

Questi ultimi trascorreranno tutta la stagione Lirica a Spoleto, popolando anche le strade, i locali, i bar e gli hotel della nostra città, e verranno preparati in tutte le discipline legate alla loro attività futura; infine debutteranno nei teatri della nostra città e dell’Umbria.

Accompagnano i candidati al pianoforte i maestri Carolina Benedettini , Minjeong Kim e Antonio Vicentini. Il pianoforte è un Bechstein grancoda fornito dalla ditta Fabbrini di Pescara.