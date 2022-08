"Caine", la cantautrice Alessia Fiorillo canta storie di detenute per l'Estate Nursina

Per l'Estate Nursina Mercoledì 3 agosto alle 21,30 a Norcia arriva la cantautrice Assia Fiorillo, in full band, con i brani del suo disco, alcuni dei quali formano la colonna sonora del documentario 'Caine – storie di detenute', realizzato dalla giornalista Amalia De Simone che introdurrà la serata.

La reporter e l’artista sono diventate testimoni di percorsi che quasi nessuno vuole vedere. Quello spaccato di galera racconta anche del mondo di chi sta fuori, la consapevolezza che l'errore può capitare a tutti e che non è indifferente nascere e crescere in determinati contesti o avere un vissuto declinato sul dolore o sulla rabbia. Caine è la consapevolezza che il Caino della Bibbia ma anche quello di Saramago, non nascono per caso: Caino si diventa, Caino è il prodotto di un contesto e di una esistenza.

Una serata tra musica e riflessione, nel raccontare la vita dietro le sbarre in maniera immersiva, trascorrendo giornate intere con le detenute è l’esperimento fatto dalla giornalista De Simone (con la collaborazione di Simona Petricciuolo) e la cantautrice Assia Fiorillo, diventato il documentario di impronta giornalistica Caine (Rai 3 e Raiplay).