Al Chroma Festival arriva Bassi Maestro, monumento dell'hip hop italiano

Al Chroma Festival ci sarà anche un pezzo di storia dell'hip hop italiano. Bassi Maestro porterà il suo dj set “Hip Hop 101” subito dopo il live di Nitro, un viaggio nella black music tra hit storiche del genere ed incursioni house e funk. Appuntamento, quindi, il 1 giugno, giorno di apertura del Chroma Festival di Bastia Umbra che si svolgerà fino al 4 giugno.

Durante i suoi dj set in vinile, Bassi Maestro tiene acceso il dancefloor e regala perle Soul e Funk, rarità Hip Hop e Old School, Breaks e Samples classici nonchè una selecta esclusiva di brani Modern Soul e Boogie direttamente dagli anni ‘80 con momenti puramente electro e House. Tutto questo andrà in scena anche per la serata di avvio del Chroma Festival, che tra un mese andrà in scena per la prima volta nell’area esterna di Umbriafiere.

La passione di Bassi Maestro per i vinili nasce nei primissimi anni ‘80 quando cominciò a comprare i primi 12” di Modern Soul/Boogie e Hip Hop importati dall’Inghilterra e dagli Usa. Nei primi ’90 comincia anche a rappare e produrre beats, per diventare velocemente uno degli artisti più prolifici in questo settore, e così è stato negli ultimi 20 anni. Da allora ha pubblicato più di 10 album ufficiali da solista, senza contare le innumerevoli collaborazioni con gli artisti migliori della scena Underground e Mainstream nazionale. Nel frattempo, Bassi ha continuato a produrre musica e mixtapes, suonando come dj nei locali più importanti d’Italia.

Negli ultimi due decenni ha prodotto beats per artisti internazionali come Mop, Jim Jones, LLoyd Banks, Busta Rhymes, Joell Ortiz, Ag (Ditc), The Beatnuts, Rakim, Coolio, Talib Kweli, Maylay Sparks, Mic Geronimo, Grand Daddy I.U e molti altri.

La serata di solo vinile “The mixtape” è un appuntamento mensile fisso dei giovedì milanesi senza dimenticare le esperienze all’estero in alcuni dei club più interessanti del circuito underground come il Cassiopeia di Berlino, il Sutra e il Bowery Electric di New York (nel quale ha suonato durante la prestigiosa serata Mobile Mondays). Il suo canale Twitch è il primo canale musicale in Italia dedicato alla cultura de vinile con più di un milione di views e 30 Mila followers.

Il cartellone del Chroma Festival si arricchisce quindi dopo le presenze già annunciate, oltre che del rapper Nitro che precederà live il dj set di Bassi Maestro, anche dei Gazebo Penguins (2 giugno) e per la prima volta in Umbria di Rose Villain (3 giugno).

A breve sarà annunciato il cartellone completo del festival anche con la presenza di band, djs e collettivi artistici dell’Umbria.

Gli abbonamenti full pass ed i biglietti single day sono in vendita sul sito del festival: www.chromafestival.it.