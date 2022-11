Con un totale di 50 eventi in due giornate, torna nel territorio di Magione Olivagando, per celebrare l'olio nuovo e i suoi frantoi

Ci sarà tanto da fare, da vedere e soprattutto da gustare nella ricca due giorni del 12 e 13 novembre che il Comune di Magione ha organizzato per celebrare come sempre l'olio nuovo: Olivagando quest'anno promette grandi attrazioni.

Fulcro dell'iniziativa saranno il centro storico di Magione ma anche le campagne circostanti, alla scoperta dei frantoi del territorio. Per l’intero weekend, il borgo si trasformerà così nella capitale dell’olio di qualità del Trasimeno.

Il vasto cartellone di Olivagando 2022, comprensivo di ben cinquanta diversi appuntamenti promossi dal Comune di Magione in stretta sinergia con l’associazione turistica ProMagione, è stato svelato lunedì 7 novembre all’azienda agricola Pucciarella. Sono intervenuti Silvia Burzigotti, assessore alle attività produttive del Comune di Magione, Angela Canale, capo panel di Assoprol, Veronica Focaia della ProMagione ed Emanuele Bizzi, direttore dell’azienda Pucciarella.

Il programma

La manifestazione si apre sabato 12 con il tour alla scoperta dei frantoi Poetia e Cm Centumbrie. Per tutta la giornata, inoltre, si potranno visitare autonomamente le aziende Fattoria Luca Palombaro di Monte del Lago, il frantoio Faliero Mancianti di San Feliciano, l’Azienda agricola Poetia di Villa e il frantoio CM Centumbrie di Agello. Ogni struttura organizzerà assaggi di olio e prodotti locali. A Magione, invece, nel pomeriggio, attività sportive per ragazzi, giochi e intrattenimento, esibizione itinerante della banda cittadina e performance degli artisti Giuliano Andreassi, Diego Strappaghetti, Moreno Chiacchiera, Giovanni Beccari, Antonello Cosci e Cinzia Rosini. In centro storico, viale Umbria e via dei Molini, degustazione di prodotti tipici locali, musica, esibizione di skater e laboratorio di disegno per ragazzi. Anche il Castello dei Cavalieri di Malta ospiterà alcuni eventi più specificatamente rivolti agli specialisti. Alle 15.30 si terranno le premiazioni del sesto concorso fotografico ‘Le dolci colline’ e del settimo concorso oleario ‘La dolce goccia’. A seguire è prevista la tavola rotonda sul tema ‘Cambiamenti climatici: la reazione dell’olivo’: dopo i saluti del sindaco Giacomo Chiodini e dell’assessore Burzigotti, interverranno Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, rappresentanti di Assopol, e per l’Università dei sapori il presidente Stefano Lupi e il coordinatore Giorgio Bistarelli. In chiusura, show cooking e degustazione con lo chef Paolo Trippini.

Domenica 13, oltre alla possibilità di visitare ancora i frantoi, nella mattinata è prevista un’estemporanea di pittura e un’escursione tra gli oliveti. E poi, ancora, per tutto il pomeriggio di nuovo giochi e intrattenimenti, esibizione di artisti, animazioni e musica live, approfondimenti tematici, svariate degustazioni di prodotti tipici, artigianato e addirittura un defilé tra gli olivi alle 17.30 sulla scalinata Gramsci. Insomma, veramente una miriade di eventi di ogni tipo e in grado di andare incontro ai gusti e alle esigenze di qualsiasi turista.