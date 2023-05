Collestrada, appuntamento con l’antica arte topiaria

Il Centro Commerciale Collestrada dedica alcune giornate all’ambiente in modo originale e artistico. Dal 12 al 21 maggio ospiterà le opere vegetali realizzate secondo l’antica arte topiaria, tecnica che risale al periodo dell’antica Roma, e utilizzata per abbellire i grandi giardini mediante la trasformazione dei cespugli in vere e proprie opere artistiche.

E come negli antichi giardini dell’epoca romana, il maestro esperto di arte topiaria si occuperà, dal 12 al 15 maggio, di dare un tocco originale e monumentale ad alcuni degli arbusti presenti all’esterno del Centro Commerciale, coinvolgendo i presenti in questa opera di trasformazione dal vivo.

I clienti potranno altresì ammirare alcune opere vegetali già lavorate, che verranno esposte lungo tutta la galleria, con forme che vanno dalla giraffa, all’elefante, allo stegosauro, al leone e tanto altro ancora.

Inoltre, il Centro commerciale Collestrada, in collaborazione con Coop Centro Italia, ospiterà in visita alcune delle scuole del territorio, per dare la possibilità agli alunni della primaria e dell’infanzia, di vedere questo “live Show” e capire anche l’importanza e la bellezza della cura del verde nella nostra quotidianità. Durante queste giornate è prevista anche la visita guidata al Bee Hotel, installato nel centro commerciale a ottobre 2022, con il supporto di un esperto, che darà loro la possibilità di apprendere cosa sia questo luogo e quale sia il suo utilizzo per gli insetti impollinatori.