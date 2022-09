L’antica tradizione della Natività della Beata Vergine Maria celebrata nella chiesa del Gesù. Come a noi anticipato dal rettore Don Mauro Angelini

L’antica tradizione della Natività della Beata Vergine Maria celebrata nella chiesa del Gesù. Ce ne aveva anticipato le coordinate il rettore Don Mauro Angelini [ PERUGINERIE. Festa della Madonna Bambina alla chiesa del Gesù. Scoperto un prezioso manufatto fra arte seicentesca e fede (perugiatoday.it) ], cui siamo anche debitori dello scatto in pagina.

Nell’occasione, in amichevole esclusiva, don Mauro aveva fatto cenno all’evento, che si è puntualmente svolto. Anche in relazione al fortunato rinvenimento di una rappresentazione e degli ex voto rivolti alla Madonna Bambina.

Celebrazione del cardinale Bassetti che ha ricordato la storica funzione della chiesa del Gesù, elogiando quanto fatto da don Mauro nel finora breve periodo della sua reggenza.

Hanno voluto garantire la propria presenza i rappresentanti delle Istituzioni: sindaco Andrea Romizi, assessore alla cultura Leonardo Varasano, prefetto Armando Gradone, questore Giuseppe Bellassai.

L’assessore Varasano ha colto l’occasione per ricordare come la presenza dei tre oratori sovrapposti corrispondano ad una spiccata attenzione alla fede da parte di tre ceti differenti (nobili, artisti/artigiani, contadini) accomunati da una robusta testimonianza di fede.