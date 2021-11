Chi trova Wall Street English, trova un Tesoro!

Prezzo non disponibile

"La caccia al tesoro ha ora inizio

e cercare dovrete ogni indizio.

Sarà una fatica ed un vero lavoro

ma chi si ingegna guadagnerà oro.

Vi aspettano prove e difficoltà

vedremo il più bravo che le supererà".

Il centro storico di Perugia può celare tanti misteri e tante sorprese da scoprire. Unisciti agli studenti di Wall Street English Perugia per una caccia al tesoro in inglese: risolvi anagrammi, scatta selfie, trova oggetti e fai vincere la tua squadra.

Wall Street English, leader dell'insegnamento della lingua inglese a livello mondiale, organizza eventi ludici a scopo didattico (Social Club) aiutando i suoi studenti a imparare la lingua vivendola attraverso situazioni quotidiane. Queste attività social sono organizzate per riunire gli studenti interessati in un'atmosfera amichevole e rilassata. Non vi accorgerete nemmeno di parlare!

L'attività è divisa in due turni a seconda del livello di inglese dei partecipanti: 09:30-11:00 principianti-base; 11:30-13 intermedio-avanzato.