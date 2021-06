Campello sul Clitunno protagonista di "Passeggiate e buon gusto"

Torna sabato 26 giugno un nuovo appuntamento con “Passeggiate & buon gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie”. Il format #PasseggiateBuonGusto2021 di esperienze di oleoturismo, tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria, promosso dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in collaborazione con le Associazioni escursionistiche “I tuoi Cammini” e “l’Olivo e la Ginestra” prosegue con una passeggiata a piedi tra gli oliveti di Campello sul Clitunno (Pg).



Questo sesto incontro prenderà il via alle ore 16 dall’Azienda Agricola Marfuga. È dal giardino del Frantoio che partirà la passeggiata ad anello condotta da una guida escursionistica dell’Ass. l’Olivo e la Ginestra (Per informazioni e prenotazioni: tel. 347 11 53 245 - https://www.assisitour.com/experiences/#regdl=passeggiate-buongusto-26-giugno-az-agr-marfuga ) che prevede la visita al Frantoio Marfuga con una degustazione di oli e.v.o. e un aperitivo al tramonto.

L'itinerario di sabato 26 giugno

L’appuntamento è alle ore 16,00 presso l’Azienda Agricola Marfuga, nel comune di Campello sul Clitunno (Pg), a metà strada tra Trevi e Spoleto ed immersa nella Fascia Olivata Assisi Spoleto. Da qui partirà la camminata ad anello, di circa 10 Km con un dislivello in salita di 200m, alla scoperta dei luoghi più caratteristici di questa zona.

Prima meta del cammino sono le Fonti del Clitunno, che danno origine all’omonimo fiume, la cui bellezza era già nota e decantata degli scrittori dell’antichità classica e le cui acque, erano ritenute sacre dai romani e per questo, lungo le sue sponde, furono edificate ville e templi in onore del Dio Clitunno. Una delle più incantevoli testimonianze è il Tempietto del Clitunno, sito patrimonio Unesco dell’Itinerario dei Longobardi, eretto tra il IV e V secolo d.c. che si visiterà. La camminata proseguirà alla volta della collina di “Marfuga”, percorrendo sentieri immersi negli oliveti, delimitati dai caratteristici muretti a secco, sempre accompagnati da ampie aperture sulla valle spoletina riuscendo a scorgere Spoleto e Montefalco. Dalla collina di “Marfuga”, si ridiscende verso il Castello di Pissignano edificato tra XI e XII secolo da una piccola comunità benedettina, mantiene integra la tipica costruzione di castello di pendio, con pianta triangolare, torre centrale alta e slanciata con le sue case disposte a terrazzi degradanti a dominio della valle. Dopo una breve sosta al castello, si scenderà per fare ritorno presso l’Azienda Agricola Marfuga, che da più di 150 anni produce con passione olio extravergine di oliva e che avremo modo di degustare assieme ad altri prodotti tipici di questa zona.

Il luogo della degustazione di olio e.v.o. e dell’aperitivo al tramonto: Azienda Agricola Marfuga.