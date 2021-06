"La colonna della Libertà" sfila lungo le sponde del Trasimeno. Il programma della rievocazione tra Castiglione del Lago e Passignano

“La colonna della Libertà” sfila il 19 giugno a Castiglione del Lago e Passignano. Sono 120 i mezzi militari storici che partecipano alla più imponente rievocazione della Campagna d'Italia nella Seconda guerra mondiale.

La Colonna della Libertà è un evento itinerante di mezzi militari provenienti da cinque musei, centri della memoria dell'ultimo anno di Campagna d'Italia che hanno sede tra Firenze e il Po, che ripercorrono le stesse strade che videro protagonisti uomini e mezzi durante la guerra. Composta da 120 mezzi militari storici fra cui anche due carri armati (che si muovono su gomma per l’occasione), 4 autoblindo e 4 anfibi e poi numerosi veicoli tra camion, jeep e moto, vede la partecipazione di oltre 350 appassionati in divisa.

"La dedizione e la passione dei volontari dei musei – spiega il presidente dell’organizzazione Simone Guidorzi - nonché dei collezionisti, capaci di riportare allo stato originale i veicoli storici, rappresentano l'elemento trainante, che accresce la suggestione del pubblico e alimenta la memoria storica".

L’edizione 2021 della Colonna della Libertà toccherà i territori delle province di Arezzo e Perugia, tra cui appunto anche i comuni di Castiglione del Lago e Passignano, dove transiterà nella giornata di sabato prossimo.

Venerdì 18 giugno i veicoli partiranno da Camucia di Cortona per raggiungere i laghi di Montepulciano e di Chiusi con rientro a Cortona; sabato 19 giugno partendo da Cortona i veicoli costeggeranno il lago Trasimeno con tappa a Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno quindi rientro sempre a Cortona; domenica 20 giugno da Cortona a Foiano della Chiana e ritorno a Cortona per l'ingresso nel centro storico.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

Venerdì 18 Giugno 2021

ore 10:00 La Colonna della Libertà incontra la 1000Miglia

ore 12:00 pranzo libero

ore 15:30 partenza da piazza Château-Chinon a Camucia di Cortona per i laghi di Montepulciano e di Chiusi

ore 17:00 sosta al lago di Chiusi

ore 18:00 partenza per il rientro

ore 19:30 arrivo a Cortona e sosta presso i giardini pubblici del Parterre

ore 20:00 cena a Cortona

Sabato 19 Giugno 2021

ore 9:00 partenza dai giardini pubblici del Parterre di Cortona

ore 10:30 arrivo a Castiglione del Lago e sosta in viale Belvedere

ore 11:00 anfibi storici nel Lago Trasimeno e veicoli corazzati

ore 12:00 partenza in direzione di Magione

ore 13:00 sosta pranzo a Montebuono di Magione

ore 15:00 partenza per Passignano sul Trasimeno

ore 16:00 arrivo a Passignano sul Trasimeno con veicoli corazzati e sosta in viale Roma

ore 16:30 anfibi storici nel Lago Trasimeno

ore 18:30 partenza per Cortona

ore 19:30 arrivo a Cortona e sosta presso i giardini pubblici del Parterre

ore 20:00 cena a Cortona

Domenica 20 Giugno 2021

ore 9:00 partenza dai giardini pubblici del Parterre di Cortona

ore 9:30 arrivo al Foiano della Chiana Commonwealth War Cemetery

ore 10:15 partenza e transito da Foiano della Chiana

ore 11:00 arrivo a Cortona presso il Parcheggio del Mercato

ore 11:30 partenza per il centro storico con veicoli corazzati

ore 12:00 sosta in via Nazionale, piazza della Repubblica, via Benedetti e piazza Luca Signorelli

ore 12:30 pranzo libero

ore 15:00 termine della manifestazione