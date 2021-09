Il borgo fortificato di Montecolognola protagonista della Giornata nazionale dei Castelli

Sarà ancora una volta il borgo fortificato di Montecolognola, nel comune di Magione, il protagonista della Giornata nazionale dei castelli che si celebra il 25 settembre in tutta Italia, organizzata dall’Istituto nazionale dei castelli. La sezione Umbria dell’associazione ha confermato per il secondo anno, come luogo da segnalare per la sua importanza, questo borgo, promuovendo una giornata di studi che pone l’attenzione sui diversi aspetti di questo luogo di estrema bellezza.

Nell’occasione verrà avviata una raccolta fondi per proseguire nei restauri delle opere conservate all'interno della chiesa di Santa Maria Annunciata di Montecolognola tra cui l'affresco dell’Annunciazione a Maria e Adorazione dei Magi di scuola umbra del primo quarto del secolo XVI e un'importante cappella dedicata a Santa Lucia decorata anche da Gerardo Dottori; già, in parte, messi in sicurezza proprio grazie alla raccolta fondi lanciata dall'associazione culturale.

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Magione e della Deputazione di storia patria per l'Umbria.

Programma della giornata

La giornata prevede alle 10.30 i saluti istituzionali a cui farà seguito l'apertura della giornata di studi coordinata da Isabella Nardi, presidente della sezione Umbria dell’Istituto italiano dei castelli. Introduce Vanni Ruggeri, assessore alla cultura del Comune di Magione e storico

Sono previsti, nella mattina, gli interventi di: Mario Squadroni, presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria su "La memoria documentaria del Castello di Montecolognola"; Massimo Duranti, presidente degli Archivi Dottori: "Il muralismo dottoriano intorno al Trasimeno e l’intervento nella cappella di Santa Lucia della chiesa di Santa Maria Annunciata di Montecolognola"; Sandro Tiberini, storico: "Montecolognola nella storia".

Gli interventi proseguono nel pomeriggio con, alle 15.45, Francesca Abbozzo, storica dell’arte, Ispettore onorario beni storico artistici dell’Umbria che interverrà su "Pagine d’arte tra XIV e XX secolo per Santa Maria Annunciata, antica Pieve al Castello di Montecolognola" e Carla Mancini, restauratrice, su "L’intervento di restauro degli affreschi nella chiesa di Santa Maria Annunciata di Montecolognola". ".