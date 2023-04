Benedetta Rossi, contest di cucina e aquiloni per le festività pasquali del Quasar

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2023 al 10/04/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Festività pasquali all'insegna di Benedetta Rossi e degli aquiloni. Il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, il centro commerciale di Ellera di Corciano ospita infatti la food influencer che presenterà il suo libro "Benvenuti in casa mia", dove racconta tante ricette semplici ma efficaci. A partire dalle 16, Benedetta Rossi incontrerà il pubblico in un talk show, durante il quale le si potranno rivolgere domande, e firmerà le copie del libro.

Il Quasar Village propone anche un contest culinario sui social a cui si potrà partecipare fino a giovedì 6 aprile postando sui propri profili Facebook e/o Instagram la foto di un piatto della tradizione pasquale, dopo averlo preparato. Il testo del post che accompagna la foto dovrà descrivere la ricetta e contenere il tag @quasarvillage e l’hashtag #FattoinQuasarperVoi. I tre vincitori, selezionati da una giuria qualificata, vinceranno una Quasar Gift Card rispettivamente di 200, 100 e 50 euro e la possibilità di incontrare Benedetta prima del talk show.

In queste giornate di festa, nella galleria del centro commerciale è stata anche allestita la mostra di aquiloni ‘Turcente’, nome che richiama il turchese del cielo in cui volano leggeri. Allegri, colorati, multiformi, gli aquiloni si potranno ammirare con le loro tante sagome e tonalità fino al primo maggio. Inoltre, venerdì 7 e sabato 8 aprile sarà proposto un laboratorio creativo per crearne e decorarne uno divertendosi.

Infine, una dolce sorpresa per chi vuol tentare la fortuna con il programma fedeltà APPerò. Fino a sabato 8 aprile, scaricando l’app del Centro e partecipando al concorso, si possono vincere tantissime uova di cioccolato. Per i più fortunati, l’uovo potrebbe contenere gift card fino a 100 euro.