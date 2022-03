Auditorium don Nello Palloni. San Barnaba in concerto. Trionfa la pianista Marcella Scarponi. Prosegue la fortunata serie di concerti organizzata dal direttore artistico Paolo Castellani. Recital pianistico sul tema “Classicismo, Romanticismo, Impressionismo a confronto”. Marcella Scarponi propone La Fantasia in re min e la Sonata k.v. 332 di Mozart. Poi spazio al romanticismo con la Ballata op. 23, n.1 di Chopin. A chiudere la Ballade Slave di Debussy. Marcella, da vera concertista, suona naturalmente a memoria. Non senza aver fatto precedere all’esecuzione una vera teaching session, da appassionata e competente didatta.

Il virtuosismo della Scarponi viene da lontano, da quando, all’età di quattro anni, si avvicinò allo strumento su input del padre, noto musicista. Lungo e fruttuoso il percorso di formazione che le ha fatto incrociare figure leggendarie della tastiera. Marcella veleggia dal classico fino alla musica contemporanea. Durante la pandemia è stata protagonista di concerti in streaming su diverse piattaforme. Ha diretto il Bettona Music Festival ed è membro attivo dell’Associazione torgianese intestata al nome del clarinettista Ciro Scarponi.

Una sua specificità consiste nell’aver collaborato a mostre concerto in sinergia con affermati maestri d’arte [INVIATO CITTADINO Quando il Covid tarpa le ali a una musicista perugina di rango (perugiatoday.it)]. In chiusura, come segno di persuaso pacifismo, ha invitato il pubblico a cantare ‘Imagine’, di Lennon, con convinta adesione degli spettatori. Dal cielo, don Nello, si è compiaciuto.