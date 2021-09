Ancora tanti appuntamenti per celebrare Dante in Umbria

Orario non disponibile

Ancora una fitta agenda di appuntmenti culturali per celebrare in Umbria i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Mostre, dibattiti e conferenze saranno fruibili in presenza, nel rispetto delle nromative anti Covid e mostrando il Green Pass unito a un documento d'indentità.

Questo il programma:

Mercoledì 8 settembre ore 21.00

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

Considerazioni sulla filmografia dantesca

Con Fabio Melelli

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

Giovedì 9 settembre, ore 17.30

Sala dei Notari

Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Perugia al tempo di Dante

Con Alberto Grohmann

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: info.cultura@comune.perugia.it

Venerdì 10 settembre, ore 17,30

Manu – Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

L’immaginario mitologico dantesco: Il Minotauro

Con Fabiola Barbetti, Giorgio Rocca e Micaela Rossetti

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: tel 0755727141

Venerdì 10 settembre, ore 21,00

Sala dei Notari

Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Anteprima nazionale del documentario di Fabio Melelli e Michele Patucca

Dante e la Commedia nella storia del cinema (2021)

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: info.cultura@comune.perugia.it

Mercoledì 15 settembre, ore 17.30

Sala dei Notari

Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Il mio Dante

Con George Cochrane

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: info.cultura@comune.perugia.it

Sabato 18 settembre, ore 18.30

Sala dei Notari

Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Note sull’economia di Dante e su vicende dei nostri tempi

Con Ignazio Visco

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: info.cultura@comune.perugia.it

Mercoledì 22 settembre ore 18

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

Dante e il prog italiano. Orizzonti interpretativi

Con Rosa Affatato ed Enrico Olivieri

A seguire: intervento musicale degli “Arcani Band”

Letture a cura di Sandra Fuccelli e Stelio Alvino

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

Martedì 28 settembre, ore 17.30

Manu – Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Il valore economico di Dante

Con Fabio Massimo Bertolo

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: tel 0755727141

Mercoledì 29 settembre, ore 18

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

Non codici ma opere di bene. Dante, l’ingenuo Boccaccio e Petrarca

Con Carlo Pulsoni

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

Mercoledì 29 settembre ore 21.00

Domus pauperum della Mercanzia

Dante fantasy. Nella Divina Commedia c'è il Risorgimento... o i lupi mannari

Con Dario Rivarossa

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it