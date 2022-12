Il "Natale a Corciano" si ispira agli Angeli: tutti gli eventi natalizi in programma dedicati alle figure angeliche

Sono gli Angeli il tema scelto quest'anno dal Comune di Corciano per celebrare le festività natalizie: tutto il programma natalizio cittadino ruota attorno a queste figure, come annuncia il sindaco Cristian Betti: “Natale a Corciano”, il contenitore di iniziative frutto della sinergia tra Comune, associazioni del territorio e Parrocchia di Santa Maria Assunta, sarà incentrato sulle figure angeliche, dalla mostra principale a San Francesco, allo stesso Presepe ed anche la videoproiezione.

Inaugurato l’8 dicembre, l'evento si protrarrà fino all’8 gennaio, all’interno del Borgo capoluogo, uno dei più belli d’Italia, come sempre frequentato da turisti provenienti da ogni regione, specie durante le Feste. “La scelta degli Angeli – prosegue Betti – va a sottolineare che in momenti di turbamento e profonda insicurezza come quelli che stiamo vivendo, per gli eventi bellici e non solo, ‘affidarci’ diventa più che una modalità, una necessità. Poi – aggiunge ancora - ognuno può dare all’Angelo l’interpretazione che vuole, possono essere le entità immateriali simbolo di buona novella, o qualcuno di caro che non è più presente fisicamente, ma anche persone assolutamente presenti, come gli Angeli in terra, penso ai rappresentanti delle associazioni, ai medici, a chi opera per il bene degli altri, che in questi ultimi anni hanno dato le loro vite per salvare le nostre. In ultima istanza, il tema dell’Angelo si lega alla pace. Il messaggio della comunità corcianese è proprio questo, una profonda richiesta di pace”.

Il programma in dettaglio

In dettaglio, allora, il borgo di Corcianosi presenta con il tradizionale Presepe monumentale allestito da ben 39 anni con personaggi a grandezza naturale lungo i vicoli del centro storico, una grande videoproiezione sulla facciata del Palazzo Comunale in Piazza dei Caduti, ispirata al tema degli angeli e alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del Maestro Pietro Vannucci detto il Perugino, molteplici mostre a tema (Chiesa/Museo San Francesco “Logos Angeli”; Sala dell’Antico Mulino la collettiva di pittura “Gli Angeli tra noi”; Chiostro del Palazzo Comunale “Guardiani della luce e delle stelle “ di Giuseppe Magnini; Sala Belvedere “Frame: tra cielo e terra” di Marina Benedetti) e tantissimi spettacoli ed eventi i cui orari sono reperibili nei profili social e nel sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it