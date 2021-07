Offerte di lavoro a Perugia e provincia, altre 10 possibilità per ottenere un contratto: ecco tutte le figure richieste

1) Addetto alle pulizie - Per importante Centro logistico di Magione ricerchiamo 5 addetti alle pulizie. Le risorse, che hanno preferibilmente maturato esperienza in ambito di pulizie industriali, lavoreranno su orario part time di 5-6 ore giornaliere distribuite su 5 giorni e su turni anche notturni. Proponiamo contratto iniziale in somministrazione di tre mesi finalizzato ad una successiva stabilizzazione in azienda. Città: Magione (Perugia). Esperienza lavorativa: addetto alle pulizie - 12 mesi. Istruzione: Licenza Media. Competenze richieste: Piani - Pulizie generiche, livello Buono; Igiene / Pulizia - Pulizia uffici, livello Buono; Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali, livello Buono; Piani - Pulizie spazi comuni, livello Buono. Disponibilità oraria: Turni con notte.

2)Montatore meccanico - Adecco Italia ricerca per importante multinazionale americana di produzione macchine telescopiche MONTATORI MECCANICI da inserire nelle linee di produzione per attività di assemblaggio attraverso i principali strumenti di officina (chiavi dinamometriche, avvitatori, pistole ad aria compressa, …). Si richiede precisione, affidabilità, forte spirito di collaborazione, disponibilità a lavorare su orario spezzato, forte propensione al lavoro di squadra. Città: Umbertide (Perugia). Competenze richieste: Meccanica - Lettura disegno meccanico; Meccanica - Montaggio Meccanico; Meccanica - Carpenteria meccanica. Disponibilità oraria:Full Time.

3)Addetto montaggio infissi - Hai esperienza nel montaggio di infissi in alluminio e pvc? Ti piace lavorare in team? Ti piace lavorare in trasferta? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Operai Specializzati. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

4)Elettricista - Hai esperienza come elettricista di impiantistica industriale e/o civile? Sei disponibile a trasferte? Ti piace il lavoro in team? Stiamo ricercando proprio te! Candidati all'offerta di lavoro. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

5)Impiegato amministrativo - Precisione e flessibilità sono i tuoi punti di forza? Vuoi intraprendere un percorso di crescita professionale?

Per azienda del settore grafico stiamo ricercando un/una impiegato/a amministrativo/a da formare. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda e conferma a tempo indeterminato.

RESPONSABILITA': contabilità ordinaria (prima nota, registrazioni contabili); attività di segreteria (gestione centralino e archivio); attività amministrative varie.

REQUISITI: Diploma di ragioneria o simili; Precisione e flessibilità; L'esperienza pregressa anche breve nella mansione costituirà un plus. Città: San Giustino (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time

6)Segretaria/o di ufficio - Siamo alla ricerca di una nuova figura da inserire in organico come segretaria/o receptionist per l'ufficio front office dell'azienda.

La risorsa selezionata, sarà la prima persona con la quale i clienti verranno a contatto, verrà quindi preferita una persona sorridente, solare, precisa e ben organizzata. Verranno valutate anche prime esperienze: non sono infatti necessarie particolari esperienze pregresse ma verrà richiesta una buona competenza nell'uso del computer e dei suoi programmi base per gestire al meglio gli appuntamenti dei clienti. Si offre contratto iniziale a tempo determinato ed un orario di lavoro full time daLunedìaVenerdì Per candidarsi inviare curriculum aggiornato con nome e recapito telefonico.

7)Ingegnere meccanico - Stiamo selezionando per un' importante azienda settore arredamento luxury, un neolaureato in ingegneria meccanica per il reparto di progettazione. Si richiede: conoscenza di software di disegno (Autocad e solidworks), laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Foligno. Si offre contratto a tempo determinato, scopo stabilizzazione in azienda. Disponibilità oraria: Totale disponibilità

8)Addetto all'impianto di verniciatura - Per prestigiosa azienda di produzione cliente ricerchiamo 10 addetti all'impianto di verniciatura . Le risorse ricercate hanno maturato un'esperienza nella posizione preferibilmente in ambito metalmeccanico. Proponiamo contratto iniziale di tre mesi, con successiva proroga. Orario di lavoro previsto: spezzato giornaliero e su turnazione anche notturna. Luogo di lavoro: Bastia Umbra. Esperienza lavorativa: Operaio Generico Metalmeccanico - 12 mesi

Verniciatore - 3 mesi. Competenze richieste: Verniciatura - Verniciatura a mano, livello Discreto; Verniciatura - Verniciatura a spruzzo, livello Sufficiente. Disponibilità oraria: Full Time Disp. Turni con notte

9) MANOVALI EDILI - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca per azienda cliente, Manovali edili. Si prenderanno in considerazione anche persone con un'esperienza minima nell'edilizia o nella muratura ma il requisito fondamentale è che siano disponibili a trasferte in tutta Italia dal lunedì al venerdì con vitto e alloggio pagati. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di assunzione a lungo termine.

10) Estetista massaggiatrice - Hai la qualifica da estetista? Sei una massaggiatrice? Stiamo ricercando un'estetista/massaggiatrice per importante centro benessere. Se interessata all'opportunità di lavoro, candidati. Stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Part Time verticale.

