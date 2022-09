Umbria, la Regione finanzia imprese, coop e ditte individuali ancora non costituite. Fioroni: "Parte del contributo a fondo perduto"

Approvato il nuovo Bando per la creazione di imprese in Umbria e sarà riservato alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio umbro. Ed è aperto a società cooperative, imprese individuali, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, società tra professionisti iscritti ad albi professionali. Rispetto al passato, la misura è stata profondamente modificata: per la prima volta la misura viene aperta anche ad imprese che ancora non si sono costituite, ma che lo faranno entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda. Inoltre, differentemente dagli altri anni, oltre al finanziamento a tasso agevolato del 75%, gli aspiranti imprenditori potranno beneficiare anche di un’agevolazione a fondo perduto del 20%, e saranno finanziati sia investimenti (minimo 60% del progetto imprenditoriale) che le spese correnti (fino ad un massimo del 40%).

Sono state inoltre ampliate le spese ammissibili, introducendo anche studi di fattibilità, business plan, consulenze e formazione specialistica, per dotare i beneficiari di tutti gli strumenti necessari per avviare la propria impresa.Il Bando verrà pubblicato entro fine ottobre e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023, con risorse per 1 milione di euro. Nel Bando saranno inoltre previste premialità per donne e giovani, a cui verranno riservati il 40% e il 25% delle risorse.

“Il Bando - ha spiegato l'assessore allo sviluppo Michele Fioroni - dedicato alla creazione di impresa è un piccolo, ma importante, tassello di una politica che crede e sostiene chi ha il coraggio di fare impresa. In questo periodo così complesso, abbiamo inserito degli elementi di aiuto importanti, come il fondo perduto, mai previsto negli anni precedenti, e il riconoscimento fino al 40% delle spese correnti, per tenere conto dell’aumento delle materie prime e delle utenze. Non banale, inoltre, è il fatto che potranno fare domanda delle imprese ancora non costituite, una scelta che viene incontro alle tante richieste che mi arrivano di giovani che vogliono lanciare la propria impresa, ma che devono partire da zero. Sempre per dare un supporto aggiuntivo ai futuri imprenditori, - ha aggiunto - Sviluppumbria svolgerà delle attività non solo di accompagnamento iniziale, ma di tutoraggio per ben 3 anni dalla costituzione dell’impresa. Anche questo è un cambiamento fondamentale, che testimonia quanto siamo consapevoli che fare impresa sia effettivamente un’impresa oggigiorno, un’impresa che la Regione vuole supportare in tutti i modi”.