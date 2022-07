Made in Umbria conquista il mondo, la carne dei bisonti umbri sbarca ad Hong Kong in esclusiva sulla cucina dello Chef stellato

Come Perugiatoday.it, tra i primi, abbiamo molto scritto e filmato di uno straordinario allevamento messo in piedi dal giovane imprenditore Massimiliano Gatti. Un allevamento di bisonti - nell'area del Trasimeno - finalizzato al mercato della carne di qualità, con pochissime calorie e tutti gli animali lasciati crescere allo stato brado. A tutti gli effeti ,negli anni, questo prodotto è diventato un must del Made in Umbria e sta raggiungendo le cucine più importanti del Paese e con tanto di stelle Michelin: in primis nel regno del grande Vissani a Baschi dell'Umbria. Ma un ulteriore riconoscimento è arrivato in questi giorni: la carne di bisonte umbra è stata scelta dallo Chef Gaindomenico Caprioli che gestisce ad Hong Kong Mercato Gourmet, unica location dove sarà possibile acquistarlo e gustarlo nella vibrante metropoli asiatica.

A conquistarli sono state sia l’altissima qualità della carne, rimasta pura e senza alterazioni del DNA da oltre 250.000 anni, sia la visione etica di allevamento con cui Carni Pregiate di Massimiliano Gatti lavora. La carne di bisonte allevato in Umbria ha queste carattestiche: con solo 105 Kcal per ogni 100 grammi (il 70% di ferro in più rispetto alla carne di manzo) alti livelli di omega-3 e omega-6, solo lo 0,035% di colesterolo e circa l’1,4% di grassi, contro il 19% del bovino adulto, e importanti quantità di fosforo, rame, zinco, potassio e vitamine B6 e B12. Tutte caratteristiche che rendono questa carne rossa, dal gusto intenso ed delicato insieme, tenera, digeribile e profondamente sana.