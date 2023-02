Servizio Civile, ultimi giorni per presentare la domanda per i posti nel Comune di Perugia: come fare e i progetti previsti

E’ pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando Ordinario 2022 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 del 10 febbraio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Questi i progetti del Comune di Perugia cui si può aderire: Cittadini attivi e connessi: favorire la partecipazione alla vita del territorio – sede palazzo Grossi

piazza Morlacchi: n. 3 volontari. Obiettivi del progetto con le azioni correlate sono: Favorire la digitalizzazione delle attività svolte dall’Unità Operativa Servizi alle Imprese; Aumentare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili on-line; Incentivare l’utilizzo del Sito Istituzionale e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici on-line.

2) Un mondo di libri: volontari per la promozione culturale nelle biblioteche dell’Umbria – sede: n. 4 volontari, due per la sede della biblioteca Augusta e due per quella della biblioteca Sandro Penna a San Sisto. Obiettivi ed azioni previste: Rinnovare proposte culturali e attività di letture ad alta voce per riportare i cittadini e i giovani in biblioteca dopo le chiusure COVID; Promuovere il materiale posseduto per tipologia e target di utenti; Potenziare l’attività di comunicazione e aumentare l’accessibilità ai servizi culturali sviluppati nell’ambito di BiblioComPg.

3) campagna Art bonus – n. 2 volontari – sede palazzo dei Priori: Art Bonus Perugia, la storia dei mecenati che hanno contribuito alla bellezza di Perugia, i suoi monumenti, i restauri. 2015-2022 redazione di una pubblicazione editoriale che intende diffondere lo storytelling di un progetto di successo.

4) custodiamo la memoria: volontari per la promozione dei musei cittadini e della cultura locale umbra: n. 2 volontari presso l’.u.o. servizi al cittadino nel cimitero monumentale. Obiettivo del progetto è: Aumentare la conoscenza e la valorizzazione delle ricchezze custodite al Monumentale.

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile nel sito del Dipartimento al seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/ oppure

nel sito di Servizio civile dei Comuni al seguente link https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/bando-

di-servizio-civile-universale-2022---scadenza-alle-ore-1400-del-10-febbraio-2023_20221215/