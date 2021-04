Speciale Lavoro a Perugia e Provincia: 12 opportunità di occupazione, ecco cosa cercano le aziende e i locali

1) Addetto acquisti e spedizioni - Azienda rivenditrice di attrezzatura e abbigliamento tecnico/sportivo ricerca una figura da inserire in organico come addetto/a agli acquisti e alle spedizioni. La risorsa, inserita in azienda collaborerà con i colleghi, i fornitori e l'ufficio acquisti dell'azienda, svolgendo mansioni quali:

- smistamento degli ordini online

- organizzazione delle spedizioni

- supporto alla clientela

- gestione di resi e reclami

- controllo qualitativo della merce prima della spedizione

Verranno valutate anche figure alla prima esperienza nel settore delle vendite; gli unici requisiti richiesti sono di tipo caratteriali, verranno preferite infatti figure con buone doti comunicative, precisione e ottime capacità organizzative. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Orario suddiviso in turni diurni settimanali

Per sottoporre ad esame la propria candidatura o per ricevere maggiori informazioni, prego inviare CV completo e aggiornato con nome e recapito telefonico. Candidati per questo lavoro →

2) Addetto gestione vendite e marketing - Cercasi figura che si occupi della gestione vendita, ordini e inserimento contratti, per azienda che collabora con le piccole e medie imprese, fornendo servizi di marketing e sviluppo business. Si richiedono ottima dialettica, propensione al lavoro con il pubblico e conoscenze informatiche di base.

Si offre formazione iniziale attenta e costante al fine di rendere la figura scelta in grado di muoversi autonomamente nello svolgimento del lavoro; per tanto verranno valutate anche figure alle prime esperienze nel settore. Per maggiori info e candidature, inviare cv aggiornato e con recapito telefonico.

Candidati per questo lavoro →

3) ELETTRICISTA/IDRAULICO/FRIGORISTA - Mansione- Randstad Italia, filiale Città di Castello, è alla ricerca di elettricista/idraulico/frigorista per azienda della zona.

Responsabilità: La figura si occuperà di assistenze tecniche su attrezzature per la ristorazione, laboratori, supermercati.

Candidati per questo lavoro

4) Impiegato commerciale - Azienda attiva ed operante nel settoredelle consulenze marketing per piccole e medie realtà, ricerca una figura da inserirei in organico come impiegato/a commerciale e marketing che svolga le seguenti mansioni: Gestione e ricerca dei clienti (inserimento ordine conferma d’ordine, spedizioni, organizzazione documentazione spedizioni, offerte a clienti). Redazione di testi per materiale promozionale (newsletter, comunicati varietc). Si richiede almeno minima conoscenza di office. Si richiedono ottime doti dialettiche e comunicative. Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo determinato. Si valutano anche le prime esperienze. Per sottoporre ad esame la propria candidatura o ricevere ulteriori informazioni in merito all'annuncio, prego inviare CV completo e aggiornato con nome e recapito telefonico

Candidati per questo lavoro →

5) ELETTRICISTA INDUSTRIALE - Orienta Spa, ricerca per azienda cliente di Perugia operante nel settore elettrico industriale, un operaio elettricista con esperienza e autonomia operativa. Mansioni: Creare, Installare, riparare ed effettuare manutenzione di impianti elettrici, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti; Effettuare test su componenti elettrici per assicurare un'installazione efficace e sicura; Ispezionare gli impianti elettrici e le attrezzature, evidenziando danni, malfunzionamenti e rischi per la sicurezza

Si offre contratto temporaneo con scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →

6)sales assistant calzature sport Città di Castello - La divisione permanent placement di Randstad ricerca per catena di negozi di abbigliamento sportivo: addetto vendita abbigliamento sport. Responsabilità: La risorsa verrà inserita in staff presso il punto vendita assegnato e si occuperà di assistere i clienti in fase di vendita, riordino e rifornimento prodotti in reparto, attività di cassa. Competenze: desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: esperienza pregressa in ambito vendita assistita di abbigliamento e calzature, disponibilità a lavorare full time su turni, week end e festivi. L’azienda offre contratto diretto di assunzione a tempo determinato iniziale di 4/6 mesi, finalizzato alla conferma a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Città di Castello (PG). Candidati per questo lavoro →

7) saldatore - Per solida realtà metalmeccanica di Marsciano ricerchiamo un Saldatore a filo con esperienza in carpenteria medio leggera. La figura ricercata ha conseguito preferibilmente un Diploma di tipo tecnico Meccanico ed ha una discreta conoscenza del disegno tecnico. Il contratto iniziale è di tre mesi, con possibilità di successivo inserimento stabile. Categoria Professionale: Operai Specializzati. Città: Marsciano (Perugia). Esperienza lavorativa: saldatore/saldatrice - 36 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per la meccanica - Licenza Media. Competenze richieste: Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Buono; Saldatura - Saldatura a filo continuo, livello Buono; Saldatura - Tracciatura; Saldatura - Foratura; Saldatura - Limatura, livello Ottimo; Saldatura - Smerigliatura; Saldatura - Molatura; Saldatura - Appuntatura, livello Ottimo; Saldatura - Saldobrasatura, Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →

https://www.perugiatoday.it/annunci/saldatore-3q0at.job

8) Consulente sanitario - Perugia - L'azienda per cui lavorerai sviluppa, produce e commercializza da oltre 60 anni prodotti e servizi sanitari, offrendo soluzioni mirate per la gestione dell'incontinenza, prodotti per medicazioni tradizionali e chirurgiche, materiale ortopedico e servizi di consulenza clinica. Le risorse selezionate si occuperanno principalmente di offrire consulenza ai pazienti sui prodotti e servizi offerti dall'azienda.

Svolgeranno il loro servizio di consulenza verso gli utenti all'interno degli uffici ASL della provincia di Perugia. La disponibilità richiesta varia in base alla zona di assegnazione:

- Castiglione del Lago : lunedì con orario mattutino 8.30 - 10.30

- Trestina : il 2° e 4° martedì del mese, con orario mattutino 9.00 – 12.00

- Passignano : mercoledì con orario mattutino 9.30 – 11.00

- Magione : mercoledì e venerdì con orario mattutino 11.30 – 13.00

- San Giustino : giovedì con orario mattutino 9.00 – 11.00

- Città di Castello : giovedì con orario pomeridiano 12.00 – 14.00

- Gualdo Tadino : giovedì con orario pomeridiano 15.00 - 17.30

- Umbertide : venerdì con orario mattutino 9.00 – 11.00

A seconda del domicilio o della zona di provenienza, la risorsa potrà seguire uno o più dei distretti indicati. Per partecipare alla selezione devi possedere i seguenti requisiti:

- Laurea in Infermieristica/Ostetricia, o titolo di OSS o agente di commercio, Possesso di P.IVA o disponibilità ad aprirla, Automunito, Disponibilità immediata, Orientamento al paziente, empatia e flessibilità. Si offre inserimento in libera professione. La tariffa della prestazione sarà commisurata all'esperienza del candidato. Benefits previsti:

Computer aziendale, stampante e dispositivo per la connessione internet, Rimborso a chilometro per il carburante. Categoria Professionale: Assistenziale / Paramedico / Tecnico. Città: Perugia (Perugia)

Candidati per questo lavoro →

9) Manutentore - Hai esperienza come manutentore meccanico? Il mondo della meccanica è la tua passione? Stiamo ricercando per azienda alimentare un manutentore meccanico. Se sei interessato, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità. Candidati per questo lavoro →

Candidati per questo lavoro →

10) Cameriere - Ti sei da poco diplomato all'alberghiero e la tua passione è il servizio in sala? Se la risposta è sì, continua a leggere e candidati a questo annuncio! Questa è l'occasione giusta per te! RESPONSABILITÀ: Sarai responsabile della presa in carico degli ordini e del servizio al tavolo. COMPETENZE: Se conosci le lingue straniere e ti piace il contatto con il pubblico, sei il candidato giusto! Luogo di lavoro: Foligno. Orario di lavoro: Part time. Disponibilità oraria: Part Time mattino. Candidati per questo lavoro →

Candidati per questo lavoro →

11) ADDETTO/A ASSISTENZA CLIENTI AZIENDA INFORMATICA - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda informatica cliente di Perugia, un/una addetto/all'assistenza clienti. La risorsa selezionata si occuperà della gestione Clienti in reparto assistenza e si dedicherà all'organizzazione e pianificazione degli interventi in assistenza nell'ottica di garantire la massima soddisfazione del cliente stesso.

Requisiti:

Conoscenze di Contabilità per l'utilizzo di gestionali;

Conoscenze di Magazzino e logistica per assistenza gestionali;

Conoscenza di base dei sistemi informatici;

Preferibile Conoscenza linguaggi di programmazione ACCESS E SQL.

Completeranno il profilo caratteristiche trasversali quali: organizzazione, proattività, capacità di problem solving, forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi, capacità di lavorare in autonomia e in team, attitudine alla comunicazione e ai rapporti interpersonali, cortesia, pazienza, calma e flessibilità negli orari di lavoro. Conoscenza linguaggi di programmazione Access e SQL.

Candidati per questo lavoro →

12) CARRELLISTA con patentino - Selezioniamo per importante azienda del settore alimentare, un/a Carrellista in possesso del patentino abilitante la conduzione dei carrelli elevatori

La risorsa verrà inserita in produzione, con orario full time. Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare full time, giornaliero e su turni, affidabilità e serietà. Si offre contratto di somministrazione inizialmente di una settimana, prorogabile.Sede di lavoro: Località Bastardo. La selezione ha carattere di urgenza

Candidati per questo lavoro →