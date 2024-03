Lavorare a Perugia e provincia: 10 offerte da prendere al volo, tutte le posizioni richieste

TIROCINANTE ADETTO/A ALLA GRIGLIA - Orienta Spa, ricerca per ristorante/pub di Ponte San Giovanni un ADDETTO/A ALLA GRIGLIA da inserire in tirocinio della durata di 6 mesi. Mansioni: cuocere carni e pesci che si grigliano. Si richiede disponibilità full time. Preferibilmente automunito/a.

Sede di lavoro: Ponte San Giovanni Tipologia d' inserimento: Stage 6 mesi.

Candidati per questo lavoro →

CUOCO/A - Orienta Spa Società Benefit filiale di Perugia, ricerca urgentemente per Agriturismo/ristorante molto rinomato di Gubbio (PG) un/una cuoco/a.

Il/la candidato/a sarà responsabile dell'elaborazione del menù, si occuperà della preparazione dei piatti e della gestione/coordinamento della cucina durante banchetti/servizio alla carta. Requisiti fondamentali: Esperienza pregressa come cuoco in ristoranti di grandi dimensioni; Diploma alberghiero o qualifiche affini; Ottime capacità organizzative e comunicative, Attitudine al lavoro in team; essere automuniti. Si offre: assunzione iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato; Orario di lavoro: turni. Sede di lavoro: frazione di Gubbio (PG).Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

Candidati per questo lavoro →

ADDETTI ALLA PRODUZIONE - SETTORE LEGNO - Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per nota azienda settore legno arredamento OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE. Le figure individuate dovranno occuparsi dell'assemblaggio dei materiali in linea e relativo controllo qualità del prodotto.

Requisiti richiesti: Esperienza pregressa in settori produttivi; Buona manualità; Disponibilità immediata.

Offerta contrattuale: si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, CCNL Legno arrendamento industria. Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì, orario spezzato. Luogo di lavoro: Citerna (PG). Inquadramento: Operaio

Candidati per questo lavoro →

Elettricista - La filiale Adecco di Foligno ricerca, per azienda cliente, un elettricista. Hai esperienza nell'istallazione di impianti elettrici civili e/o industriali? Sei in cerca di nuove opportunità? Stiamo ricercando proprio te! Candidati all'offerta di lavoro. Responsabilità: Istallazione di impianti elettrici civili e industriali; Esperienza pregressa nella mansione; Disponibilità a svolgere trasferte. Città: Trevi (Perugia)

Candidati per questo lavoro →

FARMACISTA - Orienta Spa, Società Benefit - Filiale di Foligno, ricerca per importante realtà sul territorio di Foligno dei FARMACISTI da inserire per le sedi di Foligno. Il Farmacista selezionato ha una laurea in Farmacia o CTF. Costituiscono requisiti preferenziali esperienza nella mansione e referenze

Richiesto domicilio in zona, e disponibilità all'avvio al lavoro in tempi brevi. Zona di Lavoro: FOLIGNO (PG). Inserimento TD di 2 mesi finalizzato alla stabilizzazione. Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione- Candidati per questo lavoro →

CONSULENTE DI VENDITA PERUGIA -Hai l'ambizione di costruire o consolidare il tuo futuro professionale insieme ad una Multinazionale in costante crescita?

In ottica di espansione Adecco Italia Spa è alla ricerca di un CONSULENTE DI VENDITA per la zona di Perugia: il candidato entrerà a far parte della nota azienda multinazionale Datacol.

DATACOL opera da oltre trent'anni nella commercializzazione di sistemi di fissaggio per i settori Autotrazione ed Artigianato, ad oggi il primo gruppo europeo a capitale interamente italiano in questo settore. Cerchiamo e crediamo nelle persone con passione per il ruolo commerciale, che vogliano intraprendere un percorso di crescita e che fanno dell'entusiasmo e dell'ambizione le leve del proprio successo! #LaNostraMotivazioneIlVostroMestiere

Ti occuperai di: Visitare la clientela, effettiva e potenziale, della zona assegnata, analizzare i bisogni del cliente e gestire la trattativa, essere il principale referente e diffusore del brand nella tua zona. Si offrono: Auto aziendale e/o rimborso spese. Categoria Professionale: Commerciale / Vendita

Città: Perugia (Perugia)

Candidati per questo lavoro →

DISEGNATORE MECCANICO - Orienta SPA, filiale di Foligno, cerca per importante cliente operante in ambito metalmeccanico: un DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti richiesti: Diploma tecnico indirizzo meccanico, Ottima conoscenza Cad. Il candidato ideale è diplomato presso l'ITS UMBRIA ACADEMY o ha maturato esperienza pregressa nella mansione Zona di Lavoro: SPELLO (PG) Orario di Lavoro: FullTime dal lun al ven. Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

Candidati per questo lavoro →

OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO (PG) nel settore fotografico una figura da inserire come OPERAIO GENERICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno manualità e precisione. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG)

Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

Candidati per questo lavoro →

HELP DESK INFORMATICO Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore fotografico una figura da inserire come ADDETTO HELP DESK INFORMATICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno dimestichezza informatica e buoni doti comunicative.

Luogo di lavoro: SPOLETO (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

Candidati per questo lavoro →

IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta SpA ricerca per Studio professionale un impiegato amministrativo/contabile. La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo contabile, registrazione fatture e bilancio. Si offre contratto di inserimento finalizzato all'assunzione. Luogo di lavoro Città Castello (PG)

Candidati per questo lavoro →