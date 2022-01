Offerte di lavoro per Perugia, Bastia, Torgiano, Marsciano, Gubbio e a Foligno: nove profili richiesti dal mercato umbro, ecco quali

Addetti al banco gastronomia e macelleria, alla contabilità, alla logistica e all’imbottigliamento e al confezionamento di un prodotto, ma anche impiegato amministrativo contabile, cuoco e magazziniere. Sono i profili richiesti da varie attività imprenditoriali che operano nel territorio perugino, in particolare nel capoluogo umbro, a Bastia, Torgiano, Marsciano, Gubbio e a Foligno. Ad occuparsi della ricerca e selezione dei candidati è l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” di Perugia. Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.

LAVORO

1)Un impiegato amministrativo contabile per importante azienda di Marsciano operante nel settore edile. I requisiti sono possesso di diploma o laurea breve in indirizzo economico, esperienza nella mansione minima e motivazione e proattività. Si offre inserimento diretto in azienda;

2) Un cuoco con esperienza pregressa minima nella mansione, flessibile, serio e motivato, per azienda di Gubbio operante nel settore della ristorazione;

3)Un addetto al banco gastronomia full time, con esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend, per azienda di Bastia Umbra operante nel settore alimentare. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

4)Un addetto al banco macelleria con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, per attività di Perugia operante nel settore alimentare. Inquadramento in base all’esperienza pregressa;

5)Un addetto alla linea di imbottigliamento e confezionamento prodotto con patentino muletto, attestato Haccp in corso di validazione e conoscenza di apparati elettronici di macchine, per importante azienda di Torgiano operante nel settore vitivinicolo. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

6) Un addetto al magazzino con competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito, per azienda di Foligno operante nel settore industria. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

7) Un addetto alla logistica full time con diploma tecnico, proattività e motivazione, buone capacità organizzative e flessibilità, per azienda di Torgiano operante nel settore autotrasporti logistica. Inquadramento in base all’esperienza.

8) Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. Sono richiesti orientamento al cliente e buone capacità relazionali, esperienza pregressa nella mansione all’interno di studi professionali di almeno 4 anni, ottima conoscenza della contabilità generale e capacità di problem solving. Si offrono inserimento immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata, prospettive di crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua.

