Perugia, al via i fondi per il pagamento degli affitti per le famiglie in difficoltà: tutti i parametri, Isee sotto i 30mila euro

Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per il pagamento degli affitti - raggiungibile al link: https://servizi.comune.perugia.it/contributoaffitto2021/Prehome -. Sono ammessi al beneficio i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla

data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso di una serie di requisiti previsti nel bando, tra cui Isee non superiore a 30mila euro. Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza. Deve essere inoltrata una sola domanda per nucleo familiare. La stessa potrà essere presentata, esclusivamente online, accedendo con le credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica, dal giorno 18 ottobre 2021 e dovrà pervenire al Comune di Perugia entro il termine perentorio del 05 dicembre 2021.

E’ disponibile un servizio di assistenza per la compilazione delle domande presso DIGIPASS Perugia in Piazza del Melo. Il servizio viene fornito solo previo appuntamento dal martedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:00 prenotando al numero 075/5772121. Per informazioni ed assistenza tecnica: servizidigitali@comune.perugia.it. “Si tratta – spiega l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi - di un aiuto concreto a tutte quelle famiglie che sia a causa della crisi economica ingenerata dalla pandemia che in ragione dell’acuirsi delle povertà. anche dovuta all’aumento dei prezzi. si trovano in forte difficoltà. In relazione a questo drammatico stato di fatto il Comune, grazie a questo bando ed ai finanziamenti regionali, riuscirà a dare risposte a tanti nuclei che non riescono a sostenere il peso degli affitti”.

L'assessore Cicchi ha ribadito che non sarà questa l'unica formula di sostegno per chi è in difficoltà:“Stiamo gestendo, ad esempio, spiega l’assessore, altre risorse sempre a sostegno delle famiglie in particolare per il pagamento delle bollette; continua infine l’erogazione di contributi per l’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità cui si può accedere tramite richieste da inoltrare ai servizi sociali”.