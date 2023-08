OFFERTE LAVORO per Perugia e provincia: dieci contratti per questo fine agosto, ecco tutte le figure richieste dal mercato umbro

Nel nostro speciale lavoro altre 10 possibilità di contratto per Perugia e provincia nel settore del mercato lavoro privato. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per avere un colloquio per la posizione che si preferisce

OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE EDILE - Orienta Spa-Società Benefit ricerca urgentemente per azienda cliente di Bosco (PG) operai specializzati nel settore edile. REQUISITI SPECIFICI: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel campo dell'edilizia in merito a lavori di ristrutturazione, muratura, coperture, carpenteria, montaggio, uso e smontaggio di impalcature; La risorsa ideale, ha maturato esperienza nei cantieri. Si offre contratto full time Contratto di lavoro: Contratto iniziale di somministrale finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato

GOMMISTA Orienta spa, filiale di Foligno, seleziona per importante azienda cliente: un GOMMISTA. Mansione: montaggio e smontaggio pneumatici,ed equilibratura gomme auto, riparazione e movimentazione gomme. Requisiti: Impegno e disponibilità immediata. Orario: Full time Si offre contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di assunzione.

ADDETTA CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore alimentare ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO. La risorsa ideale esperienza diretta nel confezionamento. è richiesta una buona manualità. La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà della fase preliminare al magazzino curando quindi le attività di imballaggio e confezionamento. Luogo di lavoro PIETRALUNGA (PG) per maggiori informazioni contattare 0758520406 confezionamento alimentare hccp

CUOCO/A - Orienta Spa - Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente nel settore del turismo n 1 CUOCO/A da inserire nel proprio organico.

La figura ricercata ha già maturato esperienza nella mansione Orario di lavoro: PART TIME 3 SERE ALLA SETTIMANA (CENA) Zona di Lavoro: Foligno, centro storico. Settore: Hotel/Turismo Ruolo: Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

Montatore Meccanico - ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO Per importante azienda di produzione macchinari industriali con sede in UMBERTIDE, si ricercano figure di addetti al montaggio per attività di assemblaggio meccanico manuale su catena di lavoro. Le attività saranno quelle di utilizzo di utensili di officina (chiavi dinamometriche, avvitatori, pistole ad aria compressa,...) per l'accoppiamento dei vari componenti su postazioni predefinite nella catena di produzione. Sono necessari forte propensione al lavoro di squadra, attenzione alla sicurezza, forte senso di responsabilità, precisione e flessibilità di rotazione su varie postazioni di lavoro. Graditi eventuali patenti per il carrello elevatore e/o piattaforme aeree. Possibilità di corso di formazione preassuntivo. Disponibilità immediata. Disponibilità oraria: Totale disponibilità-

PIZZAIOLO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PIZZAIOLO.

Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime

AIUTO ELETTRICISTA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto elettricista. Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo elettrico e una piccola esperienza nel settore. Il candidato svolegerà la mansione di aiuto elettricista e sarà affiancato nella sua attività. Saranno valutati anche candidati neo diplomati. Luogo di lavoro Città di castello (PG): energia, elettricista, impianti

MURATORE - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell'edilizia un MURATORE. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime

ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO

PASTICCIERE/PASTICCIERA - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PASTICCIERE/PASTICCIERA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

operaio generico - Orienta spa ricerca per varie aziende dell' Alta Valle del Tevere operai di linea, addetti all' imballaggio, magazzinieri.

Le aziende lavorano sia su turni che su orario spezzato. Si offre contratto iniziale con l' agenzia e ottime prospettive future.

Il candidato ideale è una persona motivata che ha voglia di crescere all' interno dell' azienda.

