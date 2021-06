Offerte di lavoro a Perugia e Provincia, tutte le opportunità: partita la selezione per Amazon a Magione, ecco come fare

Le nuovo opportunità di lavoro per Perugia e provincia tramite agenzie private. Ecco i profili richiesti dalle imprese. Con Perugiatoday puoi direttamente candidarti per un colloquio

1) Farmacista - Adecco Italia spa ricerca Farmacista per Farmacia Comunale in zona Lago. Si richiede esperienza nella posizione e disponibilità ad orario di lavoro full time dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato. Sono richieste buone doti relazionali e predisposizione al lavoro al pubblico. Proponiamo contratto iniziale di due mesi con possibilità di proroga. Città: Castiglione Del Lago (Perugia). Esperienza lavorativa: farmacista - 8 mesi.

2)MAGAZZINIERE PER AMAZON - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazziniere; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Soccorso - Magione (PG). Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link:

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK677&Agency=1&isApply=1. Mezzi di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto. Disponibilità oraria: Turni con notte

3)INFERMIERI IN LIBERA PROFESSIONE per Perugia - area Umbria. Adecco Lifescience, per conto di un'importante azienda cliente, è alla ricerca di: INFERMIERI per attività in libera professione al fine di supportare i pazienti oncologici. Attività: la risorsa, collaboratore in p.iva, dovrà effettuare accessi presso il domicilio di pazienti oncologici per svolgere attività di assistenza infermieristica (prelievi, tamponi ecc..). Il monitoraggio del paziente si svolgerà nel corso di 5 settimane. Requisiti:Laurea in Scienze Infermieristiche, In possesso di P.iva, Iscrizione all'OPI, Automuniti e/o Motomuniti, disponibilità a spostamenti territoriali

Sarà considerato requisito preferenziale l'esperienza pregressa nel trattamento di pazienti oncologici. Inquadramento contrattuale: libero professionista in P.iva. Retribuzione:

€25 a prelievo (il monitoraggio per ogni paziente prevede 10 prelievi nell' arco delle 5 settimane) + rimborso chilometrico Luogo di lavoro: Umbria - territorio di Perugia

4)Importante azienda nel settore logistica e trasporti operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO con esperienza almeno biennale. REQUISITI FONDAMENTALI:

possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA. Esperienza (minimo 2 anni). Le risorse selezionate saranno responsabili delle linee per conto di aziende leader nel proprio settore. L’offerta è di un contratto a tempo determinato finalizzato ad una eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato.

5)IMPIEGATO/A UFFICIO ACCOUNTING & FINANCE - Per solida azienda metalmeccanica cliente ricerchiamo risorsa da inserire nell'ufficio Accounting & Finance a Fossato di Vico. La risorsa, a riporto del Finance Manager si occuperà delle seguenti attività:

-Predisposizione reportistica mensile per azienda Capogruppo

-Registrazione fatture passive e gestione del ciclo passivo

-Controllo e sollecito crediti clienti

-Collaborazione nella redazione del bilancio di esercizio

-Supporto alla funzione controllo di gestione

I requisiti per il ruolo sono:

-Laurea Specialistica in ambito economico

-Buona conoscenza della lingua inglese

-Ottimo utilizzo di Excel

-Elementi di contabilità analitica

-Conoscenza del bilancio civilistico e consolidato

-esperienza lavorativa in contesti aziendali strutturati o in società di revisione

La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo indeterminato ed il livello di inquadramento sarà commisurato al livello di esperienza maturato.

6)ADDETTI ALLA PULIZIA Per importante Centro logistico di Magione ricerchiamo 5 addetti alle pulizie. Le risorse, che hanno preferibilmente maturato esperienza in ambito di pulizie industriali, lavoreranno su orario part time di 5-6 ore giornaliere distribuite su 5 giorni e su turni anche notturni. Proponiamo contratto iniziale in somministrazione di tre mesi finalizzato ad una successiva stabilizzazione in azienda. Città: Magione (Perugia). Esperienza lavorativa: addetto alle pulizie - 12 mesi

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-alle-pulizie-3rc97.job

7) OPERATORE GRAFICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda grafica di Bastia Umbra, un operatore grafico prestampa. Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:

- Controllo dei file inviati dal cliente per le stampe; Gestione delle fustelle per la messa in produzione; Operazioni cad. per l esecuzione di prototipi e campioni neutri.

E' preferibile esperienza pregressa nel packaging in cartone. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Bastia Umbra (PG)

8) INGEGNERE - Randstad Italia Spa, filiale di Perugia, per importante realtà operante nel settore metalmeccanico, in ottica di implementazione del proprio organico interno e di espansione, ricerca un INGEGNERE. Responsabilità: l'ingegnere, riportando direttamente al responsabile dell’Ufficio Tecnico, si occuperà delle seguenti attività: supportare i colleghi dell’Ufficio Commerciale nell’acquisire le richieste dei clienti, proporre soluzioni tecniche e redigere preventivi; realizzare la modellazione 3D del prodotto e dei disegni esecutivi per la produzione; elaborare la documentazione di processo a supporto della produzione; partecipare e collaborare alla fase di produzione e di collaudo.