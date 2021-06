Offerte di Lavoro a Perugia e Provincia, con le riaperture ecco cosa cercano le aziende: 10 contratti in ballo

Turismo, ristorazione e alberghiero. Sono questi i settori che hanno sofferto più di tutti a causa della pandemia e delle restrizioni messe in campo per limitare il rischio di diffusione del coronavirus Covid-19. “E proprio con la riapertura dei ristoranti e l’avvio della bella stagione – fa sapere Roberto Girolmoni, consulente del lavoro e presidente dell’agenzia di lavoro interinale ‘Somministrazione lavoro srl’, la prima con sede legale nel capoluogo umbro –, queste attività necessitano di personale il prima possibile per coprire i vari turni, in vista anche dell’eliminazione del coprifuoco in tutta Italia il 21 giugno e nelle zone bianche, a partire dalla nostra regione da oggi. Non a caso proprio le attività del turismo, della ristorazione e dell’alberghiero si affidano maggiormente all’agenzia di lavoro interinale e noi, grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione, riusciamo a trovare la risorsa giusta in poco tempo”.

Le figure professionali più richieste in questo periodo sono il barista, il cameriere, il pizzaiolo e l’aiuto cuoco. “Naturalmente anche le realtà imprenditoriali che si occupano di tutt’altro – sottolinea Girolmoni –, sempre in un’ottica di ripartenza, sono in continua ricerca di personale”.

Di seguito gli annunci di lavoro rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Aiuto cuoco part time a Perugia, con esperienza pregressa minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend;

Pizzaiolo part time a Perugia, con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni e disponibilità a lavorare nel weekend;

Cameriere a Perugia, con esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni e disponibilità a lavorare nel weekend;

Barista a Marsciano (Perugia), con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni e disponibilità immediata;

Barista a Perugia, con esperienza pregressa nella mansione di 2 anni e disponibilità immediata;

Addetto al banco gastronomia part time, con esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend, per azienda operante nel settore alimentare a Perugia. Si offre contratto a termine;

Addetto alle vendite junior full time a Perugia. La risorsa, affiancata da una figura senior, dovrà occuparsi dello sviluppo della rete commerciale nella zona di Perugia. Si richiedono capacità di negoziazione e relazionali, motivazione e l’aver maturato una breve esperienza nella mansione costituisce un requisito preferenziale. Inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato;

Sushiman full time a Perugia, con esperienza nella mansione di almeno 2 anni e disponibilità a lavorare nel weekend. Disponibilità da subito. Si offre contratto a tempo indeterminato;

Stagista addetto banco gastronomia per azienda operante nel settore alimentare a Bastia Umbra (Perugia). Disponibilità a lavorare nel weekend. Si offre stage con successivo inserimento diretto in azienda.