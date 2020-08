Offerte di lavoro per Perugia e Provincia: impiegati, autisti, operaio e magazziniere

Offerte di lavoro a Perugia e provincia nel mese di agosto. Con Perugiatoday,.it è possibile candidarsi per un colloquio.

1) AUTISTA PAT C - E - Orienta spa filiale Città di Castello ricerca per azienda settore autotrasporti due autisti con pat C - E e CQC. Un' autista con patente C + CQC per consegne locali (100 km nel raggio di Città di Castello). Un'autista con patente E + CQC per linea nazionale con esperienza nelle consegne nazionali e internazionali. Il candidato ideale è un' autotrasportatore che ha già maturato esperienza nella mansione. Il deposito di partenza si trova a Città di Castello.Si offronto ottime prospettive di inserimento diretto con l'azienda dopo periodo iniziale di prova con agenzia Orienta Candidati per questo lavoro →

2) disegnatore cad/solidworks/ disegnatore meccanico - Orienta spa agenzia di Città di Castello sta ricercando un disegnatore cad/solidworks/ disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica settore lamiere. Si offre un contratto iniziale in somministrazione e successiva possibilità di inserimento diretto nel reparto tecnico di disegno cad.

3) Magazziniere con patentino muletto - Orienta spa filiale di Città di Castello ricerca magazziniere per importante azienda di trasporto Alta Valle del Tevere. Il candidato ideale deve avere maturato esperienza come magazziniere ed essere in possesso del patentino del muletto. Gli orari di lavoro sono su tre turni pomeridiani a rotazione : 14.00-22.00/ 15.00-23.00/ 16-24.00

4)Montatori meccanici - Orienta spa filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda metalmeccanica montatori meccanici con disponibilità immediata. Le risorse si occuperanno di montaggio e assemblaggio meccanico utilizzando i principali strumenti da banco o le macchine utensili. è richiesta conoscenza del disegno meccanico. Si richiede comprovata esperienza nella mansione, ottima lettura del disegno meccanico e ottima manualità. Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico. Luogo di lavoro Umbertide (PG): montaggio meccanico, lettura disegno tecnico, utilizzo frese tornio trapano

5) IMPIEGATO/A UFFICIO GARE - Nexus Forlì ricerca e seleziona per cliente con sede a Corciano IMPIEGATO/A UFFICIO GARE La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'ufficio progetti/gare e si occuperà dell'analisi e valutazione degli avvisi delle gare pubbliche, redazione delle offerte, coordinamento e predisposizione documentazione elaborazione dei documenti inerenti. Si valutano profili sia junior che senior. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria gestionale o Economia; Domicilio in zona; Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Orario di lavoro: full time Contratto: tempo determinato per sostituzione La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03). Candidati per questo lavoro →

6) Impiegato/a ufficio progetti - Mansione. Per azienda operante nel settore della logistica, sita a Perugia, ricerchiamo un impiegato/a ufficio progetti. Responsabilità. Il candidato si occuperà dello sviluppo di progetti ed offerte nell’ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, progetti e offerte.

Competenze: Sono richiesti i seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria o Economia. Buona capacità di analisi e padronanza nell’utilizzo di MS Word e MS Excel. Ottima capacità di scrittura. Predisposizione al lavoro in team. Ottime doti organizzative e comunicative. L'azienda offre un iniziale contratto di 1 mese al 3° livello del CCNL multiservizi con possibilità di proroghe

7) OPERAIO - MANUTENTORE MECCANICO - Orienta spa ricerca per azienda cliente un manutentore meccanico. La risorsa si occuperà della manutenzione dei macchinari in produzione. E' richiesta conoscenza in ambito meccanico. Diploma ad indirizzo meccanico o elettrico. Luogo di lavoro zona Citerna (PG): meccanica - elettricista - manutenzione

