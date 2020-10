Offerte di lavoro per Perugia e Provincia: si cercano operai specializzati, muratori ed elettricisti

Le offerte di lavoro per Perugia e provincia del 23 ottobre 2020. Si cercano operai specializzati, elettricisti e muratori. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio con le agenzie.

1) SALDATORE TUBISTA - Orienta spa- F, ricerca per azienda metalmeccanica di PERUGIA la figura di SALDATORE TUBISTA. Caratteristiche indispensabili per accedere alla selezione è l'esperienza pregressa nella mansione, ottima padronanza nella • Saldatura a TIG e a ELETTRODO e capacità nella mansione di Tubista. Luogo di Lavoro PERUGIA (PG). Orario di lavoro Full.time e turni. Candidati per questo lavoro →

2) SALDATORE CARPENTIERE - Orienta spa, ricerca per azienda metalmeccanica di la figura di SALDATORE - CARPENTIERE. Caratteristiche indispensabili per accedere alla selezione è l'esperienza pregressa nella mansione, ottima padronanza nella • Saldatura a TIG e a filo su carbonio e acciaio, acciaio Inox e capacità nella mansione di Tubista, esperienza pregressa all'interno di cantieri industriali. Completa il profilo la Lettura disegno meccanico, Saldatura a filo continuo, Saldatura a TIG

Luogo di Lavoro PERUGIA. Candidati per questo lavoro →

3) SALDATORE A FILO - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 saldatore a filo la risorsa sarà inserita nel reparto saldatura e si occuperà di saldare componenti meccaniche è richiesta esperienza nella mansione e possibilmente patentino. Luogo di lavoro Trestina (PG), saldatura a filo, patentino saldatura

metalmeccanico. Candidati per questo lavoro →

4) OPERAIO SABBIATORE - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Bosco un OPERAIO SABBIATORE. L'attività consiste nella sabbiatura di materiale ferroso e nelle procedure necessarie a pulire e preparare il materiale per la verniciatura. Requisiti richiesti; Precedente esperienza nella mansione di sabbiatore; Manualità e rapidità di esecuzione; Predisposizione al lavoro di gruppo; Disponibilità immediata. Si offre. Contratto di somministrazione con orario settimanale full time a scopo assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →

5) operaio addetto alla piegatrice a controllo numerico - Orienta spa, Filiale di Livorno ricerca per azienda metalmeccanica la figura di 1 operaio addetto alla piegatrice a controllo numerico, per la zona di Perugia. La risorsa deve aver maturato esperienza almeno triennale nella mansione; è richiesta capacità di lettura disegno. Disponibilità a fare turni, no notturni e disponibilità ad imparare l'uso di altre macchine a controllo numerico. Zona di lavoro Perugia

Candidati per questo lavoro

6) OPERAI METALMECCANICI - MONTATORI - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico operai addetti al montaggio. La risorsa sarà inserita nel reparto produzione e si occuperà dell'assemblaggio di componenti meccaniche. è richiesta esperienza nel settore e nella mansione. Luogo di lavoro Città di Castello (PG)

diploma metalmeccanico, montaggio meccanico, assemblaggio. Candidati per questo lavoro →

7) MURATORE - MANOVALE EDILE - Orienta spa ricerca per azienda edile 1 muratore e 1 manovale edile. La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione e deve saper muoversi all'interno di un cantiere edile. Si occuperà di lavori in muratura, cemento, tracce, intonaci. Luogo di lavoro Città di castello (PG) è richiesta disponibilità immediata: Muratore, manovale edilizia

Candidati per questo lavoro →

8) QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, specializzata in progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici, un QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE. Il quadrista all'interno dell'officina, si occuperà in autonomia di cablaggio di quadri elettrici. E' richiesta: comprovata esperienza nel ruolo di elettricista quadrista (minimo 5 anni); ottima manualità; ottima lettura schema elettrico esperienza nella posa in cantiere dei quadri cablati. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato. Orario di Lavoro: full time. Candidati per questo lavoro →