Offerte di Lavoro a Perugia e provincia per settembre: elettricisti, periti, saldatori e informatici

1) PERITO CHIMICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Gubbio (PG) un perito chimico. Il perito chimico dovrà valutare, testare e dichiarare la conformità dei materiali di fabbricazione di mascherine chirurgiche per l'emergenza Covid-19 agli standard UNI EN ISO 10993-1:2010. La risorsa dovrà garantire un attento controllo qualità del prodotto, attraverso un' analisi delle materie prime ed una continua ricerca per lo sviluppo della materia trattata. Si richiede diploma di perito chimico o equivalente. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione.

2) GIUNTISTA ELETTRICISTA - Orienta Spa ricerca per azienda cliente settore TELECOMUNICAZIONI n. 1 GIUNTISTA, che opererà nella giunzione di cavi elettrici, nei lavori di costruzione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni per la Fibra ottica. Si ricerca preferibilmente personale con esperienza anche breve nella mansione di Giuntista o con conoscenza della mansione tramite corsi sulla giunzione di cavi elettrici. Si offre iniziale contratto temporaneo a scopo assunzione.

3)DISEGNATORE CAD - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 disegnatore CAD. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di struitture metalliche tramite software Cad 2D/3D. Si occuperà anche dei sopralluoghi e direzione dei cantieri oltre che del contatto con i clienti e fornitori. Il candidato ideale ha esperienza nella mansione di disegnatore, ed ha ottima conoscenza di Cad 2D e 3D. Luogo di lavoro zona Umbra San Giustino: AUTOCAD 2D / 3 D. Candidati per questo lavoro →

4) SALDATORE ALLUMINIO, INOX,FERRO - Orienta spa Agebnzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 saldatore. Il candidato deve aver necessariamente maturato esperienza nella mansione di saldatore e deve quindi avere basi di disegno tecnico e ottima manualità. La saldatura (prevalentemente a filo) sarà eseguita per lavorazioni di carpenteria su ferro, acciaio e inox. Si offre contratto iniziale a tempo determinato al termine del uale è previsto inserimento diretto. Luogo di lavoro Zona San Giustino -. Città di castello (PG) saldatura a filo, saldatura inox, saldatura alluminio, saldatura ferro

5)PERITO INFORMATICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente settore metalmeccanico un PERITO INFORMATICO. Si richiede indispensabile possesso titolo di studi ad indirizzo informatico o equipollente, preferibile adesione al programma Garanzia Giovani, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: stage scopo assunzione t.i. Candidati per questo lavoro →

