Offerte di lavoro per Perugia e provincia: operai, escavatoristi, autisti, magazzinieri

MONTATORE MECCANICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda del settore metalmeccanico un MONTATORE MECCANICO. Si richiede titolo di studi ad indirizzo tecnico Meccanico o equipollente, ottima capacità di lettura del disegno tecnico, esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità immediata.

MAGAZZINIERE - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore alimentare un MAGAZZINIERE. Si richiede indispensabile patentino conduzione carrelli elevatori in corso di validità ed esperienza pregressa nel ruolo, buona dimestichezza con gli strumenti informatici e con il pacchetto office, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo determinato

AUTISTA/ESCAVATORISTA - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda del settore edile un AUTISTA/ESCAVATORISTA. Si richiede patentino conduzione macchine movimento terra in corso di validità, patente C, esperienza su escavatori, motrici ribaltabili, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo determinato.

Operaio addetto alla piegatrice a controllo numerico - Orienta spa, Filiale di Livorno ricerca per azienda metalmeccanica la figura di 1 operaio addetto alla piegatrice a controllo numerico, per la zona di Perugia. La risorsa deve aver maturato esperienza almeno triennale nella mansione; è richiesta capacità di lettura disegno. Disponibilità a fare turni, no notturni e disponibilità ad imparare l'uso di altre macchine a controllo numerico. Zona di lavoro Perugia

Promotore assicurativo / finanziario - Orienta spa ricerca per importante gruppo assicurativo bancario dei promotori assicurativi-finanziari per la gestione e lo sviluppo di portafoglio clienti già acquisiti. Il/la candidato/a ideale è giovane e dinamico predisposto a rapporti interpersonali. Titolo di studio preferibilmente diploma a indirizzo economico / classico o laurea a indirizzo umanistico/economico. Si offre fisso mensile e premi al raggiungimento dell'obiettivo.

CARRELLISTA con patentino - Selezioniamo per importante azienda del settore alimentare, un/a Carrellista in possesso del patentino abilitante la conduzione dei carrelli elevatori La risorsa verrà inserita in produzione, con orario full time. Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare full time, giornaliero e su turni, affidabilità e serietà. Si offre contratto di somministrazione inizialmente di una settimana, prorogabile. Sede di lavoro: Località Bastardo. La selezione ha carattere di urgenza.