Offerte di lavoro per Perugia e provincia, tutte le figure professionali richieste dal mercato del lavoro

1) AUTISTA patente CQC_PERUGIA - Importante azienda nel settore trasporti con Sede Legale in Roma ed operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO CON RIMORCHIO\SEMIRIMORCHIO. In possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA. Esperienza (minimo 2 anni): CV privi di questi requisiti non verranno presi in considerazione. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionali e a turni notturni. Le risorse selezionate saranno responsabili delle linee per conto di aziende leader nel proprio settore. L’offerta è di un contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione ad eventuale assunzione a tempo indeterminato.

2)Verniciatore - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda metalmeccanica del territorio un VERNICIATORE. La risorsa prenderà parte alla preparazione dei pezzi da verniciare, miscelerà le vernici, procederà alla verniciatura dei pezzi, controllando anche le fasi di finitura e di controllo della qualità del pezzo finito. Si richiedono esperienza di almeno un anno nel settore verniciatura in ambito metalmeccanico, conoscenza delle diverse tipologie di vernici, precisione e cura dei dettagli, Offriamo iniziale contratto a tempo determinato diretto, con possibilità di crescita all'interno del contesto aziendale.

3)Impiegato amministrativo - Hai esperienza in ambito amministrativo? Ti sei occupato dell'amministrazione fino al bilancio incluso? Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati alla seguente offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Finanza / Contabilità Città: Foligno (Perugia)

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

4) Idraulico - Randstad Technical, filiale di Città di Castello ricerca per importante azienda del territorio un IDRAULICO.La risorsa si occuperà di installazione di stufe, piscine, attività di manutenzione/montaggio di climatizzatori e impianti di riscaldamento. Offriamo iniziale contratto a tempo determinato diretto, con possibilità di crescita all'interno del contesto aziendale.

5) Manutentore elettrico - Per prestigiosa azienda metalmeccanica cliente di Marsciano ricerchiamo Manutentore Elettrico. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: interventi di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria sui macchinari di produzione; Riparazione e sostituzione di componentistica elettrica/elettronica difettosa; Modifica e miglioramento della componentistica dei macchinari in collaborazione con l’ufficio R&D.

Requisiti richiesti: Diploma indirizzo tecnico ( preferibilmente elettrico/elettronico), discrete basi di meccanica, Lettura del disegno tecnico, Disponibilità ad orario di lavoro spezzato giornaliero 8.00-17.00. Gradite precedenti esperienze in ambito manutenzione in contesti industriali. La risorsa verrà inserita con un iniziale contratto in somministrazione di 4 mesi con inquadramento commisurato al grado di esperienza maturato; è prevista una successiva stabilizzazione diretta in azienda.

6) Beauty Advisor – estetista canale FARMACIA - Sei una estetista con la passione per la vendita? Hai esperienza nella consulenza in profumeria o farmacia? Adecco Roma Sales & Marketing ricercar una Beauty Advisor – estetista canale FARMACIA, per un Brand conosciuto ed apprezzato da farmacie e clienti, con posizionamento di prezzo medio. L'attività di vendita accompagnata anche a Trattamenti Estetici, all'interno delle farmacie con il servizio di cabina estetica;l'attività riguarda il consiglio e la vendita di un'ampia gamma di prodotti, presenti da anni nel contesto farmacia, ai clienti finali. La risorsa, dopo un training sulle caratteristiche tecniche dei prodotti presso la sede di Milano, visiterà le farmacie assegnate, entro la zona di competenza. La risorsa verrà inserita in un progetto consolidato ed avviato, in cui il committente rinnova da sempre la partnership ed il commitment. Requisiti: Diploma di Estetista o Attestato per l'applicazione di Trattamenti Estetici;

- preferibile esperienza pregressa nella vendita in farmacia / profumeria / erboristeria: beauty, addetta vendita, commessa, responsabile cosmetica, promoter (sei mesi); disponibilità agli spostamenti a livello Regionale; diponibilità Part Time in base alla zona assegnata (si lavora dai 2 ai 4 Giorni a settimana in base al territorio assegnato); spiccate doti relazionali e comunicative e forte orientamento al raggiungimento di obiettivi; buone capacità organizzative, uso di Excel per la compilazione della reportistica

7) ADDETTO/A BANCO PESCHERIA - Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda del territorio che opera nel settore della grande distribuzione un ADDETTO/A BANCO PESCHERIA GDO. La risorsa si dovrà occupare della preparazione e lavorazione dei prodotti ittici, pulizia del pesce e servizio alla clientela. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione e buona conoscenza del prodotto. Preferibile possesso dell'attestato HACCP. Si richiede disponibilità immediata La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).Candidati per questo lavoro →

8) Magazziniere per Amazon - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazziniere; la risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Soccorso - Magione (PG). Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link: https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK677&Agency=1&isApply=1. Città: Magione (Perugia)

