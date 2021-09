Maxi concorso della Polizia a Spoleto: tutto esaurito per le strutture ricettive, 900 candidati al giorno

Oltre 8mila candidati da tutta Italia giungeranno a Spoleto dal 28 settembre all'8 ottobre prossimo per partecipare al maxi concorso per entrare nella Polizia di Stato. In ballo ci sono 1227 nuove divise e le prove di esame si svolgeranno all’Istituto per Sovrintendenti “Rolando Lanari”. Il Comune di Spoleto sta lavorando per regolamentare il traffico nelle aree limitrofe all’Istituto e creare i percorsi di ingresso per i circa 900 aspiranti allievi che, quotidianamente e nell’arco dei nove giorni, dovranno accedere alla struttura della Scuola della Polizia di Stato per sostenere il loro esame.

Da questa mattina, nella homepage del sito istituzionale del Comune di Spoleto (www.comune.spoleto.pg.it), sono a disposizione dei candidati tutte le informazioni utili riguardanti le aree di sosta, l’elenco delle strutture dove poter dormire e le attività di ristorazione. “Abbiamo comunicato alle strutture alberghiere ed extra alberghiere che nelle prossime due settimane avremo un afflusso notevole di persone in virtù del concorso – ha spiegato il Commissario straordinario Tiziana Tombesi – Spoleto, anche per la sua posizione baricentrica, è stata scelta quale sede di una selezione nazionale e riteniamo che questa possa essere un’opportunità per la città, per le strutture ricettive e per le attività economiche, in particolare quelle di ristorazione.