Made in Umbria, matrimonio fatto tra Ecosuntek e +energia: un nuovo colosso del settore che punta al vertice nazionale

L'annunciato matrimonio tra l'azienda +energia di Foligno ed Ecosuntek (ha acquisito il 46%) di Gualdo Tadino si è ufficialmente celebrato portanto in dote all'Umbria una società sul mercato delle energia e del gas nel segmento delle aziende medio grandi del panorama energetico italiano. Ecosuntek, realtà umbra quotata in Borsa a Milano sul mercato Euronext Gowth Milan e leader nella gestione dell’intera filiera energetica basata su fonti rinnovabili, con questa partecipazione completa la propria offerta commerciale che va dalla produzione di energia green alla distribuzione, e ora alla vendita al settore retail. Dal canto sio +energia consolida in ambito nazionale la sua presenza e ambisce a conquistare una posizione strategica e di alto riferimento nel settore delle utility.

“Il mondo dell’energia elettrica, da sempre caratterizzato da una produzione centralizzata - ha sottolineato l’ A.D. di +energia Sergio Marinangeli - e basata sulle risorse di origine fossile, sta passando a una produzione completamente fondata sulla presenza di migliaia di impianti rinnovabili localizzati sul territorio. L’avanzamento della transizione energetica, infatti, pone le utility di fronte a un doppio compito: da un lato continuare ad assicurare la fruizione dell’elettricità ai clienti finali e dall’altro favorire l’integrazione delle nuove fonti pulite nel sistema elettrico, come peraltro imposto dalle normative italiane ed europee”.

Dal fronte Ecosuntek c'è la consapevolezza di aver messo in campo un gruppo in grado di offrire ai clienti un servizio di qualità e non a rischio di tariffe variabili. "La sinergia tra Ecosuntek e +energia sarà senza dubbio determinante all’affermazione di +energia nel segmento medio alto del panorama energetico italiano - afferma l’Amministratore Delegato del Gruppo Ecosuntek Matteo Minelli - Porterà il gruppo a offrire ai clienti finali un ampio ventaglio di proposte nell’ambito del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, al riparo da rischi di potenziali aumenti delle tariffe imposti da eventuali rincari energetici”. L'obiettivo è quello “dal produttore al consumatore" una filiera corta tutta umbra e di qualità.